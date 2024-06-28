«Ласточки» соединят Дербент и Минводы

Минэкономразвития РФ соединит Дербент и Минеральные Воды скоростными электропоездами. Время в пути на «Ласточке» составит пять часов.

Министерство экономического развития России заявило о планах по созданию скоростного железнодорожного сообщения между Дербентом и Минеральными Водами. Сообщается, что их соединят «Ласточки». Время в пути на электропоезде «Ласточка» составит пять часов.

«Он пройдет через знаковые города Северного Кавказа, например, Нальчик, Беслан, Грозный, Махачкалу и другие жемчужины СКФО. Скоростной и комфортный электропоезд вместо 12 часов на автобусе. Звучит неплохо, правда?»

– пресс-служба института развития «Кавказ.РФ»

Планируемое соединение Дербента и Минеральных Вод с помощью скоростных электропоездов является не просто инфраструктурным проектом, но и шагом к дальнейшему развитию туристического потенциала региона. Именно за счет увеличения числа туристов можно ожидать дальнейшего роста в таких отраслях, как гостиничное дело, сфера общественного питания и гостиничного бизнеса.

При этом стоит отметить, что проект сопровождается государственными инвестициями, которые позволят не только создать саму железнодорожную инфраструктуру, но и модернизировать существующие объекты. Это создаст дополнительные рабочие места, что будет способствовать росту местной экономики.