В Абхазию на Ласточке: расписание и цена билетов на поезд Сочи – Гагра

"Ласточка" – один из самых комфортных способов добраться в Абхазию.
Эти скоростные поезда ходят в Абхазию только из Сочи (через Адлер и Аэропорт Сочи) и – пока – только до Гагры. В ближайшее время маршрут планируется продлить до Сухума, а в перспективе – до Сухумского аэропорта.
Попасть в Абхазию по железной дороге из других городов можно только на обычном, то есть не на скоростном поезде, они следуют до Сухума. Либо можно добраться до Сочи, например, на самолете, а там сесть на "Ласточку".
Сколько ехать от Сочи до Гагры на Ласточке?
Время в пути от Сочи до Гагры составляет 4 часа 16 минут. Обратно, из Гагры в Сочи, "Ласточка" идет чуть быстрее – 4 часа 7 минут.
Расписание Ласточки Сочи – Гагра
"Ласточки" из Сочи в Абхазию следуют ежедневно.
Поезд № 921В "Ласточка" идет по маршруту Сочи – Аэропорт Сочи – Гагра. Он выходит из Сочи в 8.50 мск и прибывает в Гагру в 13.06 мск. Время в Абхазии совпадает с московским.
Поезд № 922С "Ласточка" следует по маршруту Гагра – Аэропорт Сочи – Сочи. Время отправления – 13.26, время прибытия – 17.33.
В пути "Ласточка" делает несколько остановок. Самые долгие – в аэропорту Сочи, в Адлере, а также в Цандрипше, где проходит пограничный контроль. Отметим, что проверка документов проводится прямо в поезде, выходить из него и стоять в очередях не придется.
Маршрут Сочи – Гагра
Станция – Прибытие – Стоянка
Сочи – 08:50
Мацеста – 08:59 – 1 мин
Хоста – 09:10 – 1 мин
Адлер – 09:22 – 5 мин
Аэропорт Сочи – 09:38 – 24 мин
Адлер – 10:12 – 18 мин
Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) – 10:44 – 2 мин
Цандрипш – 12:06 – 30 мин
Абаата – 12:51 – 1 мин
Гагрипш – 12:58 – 1 мин
Гагра – 13.06
Маршрут Гагра – Сочи
Станция – Прибытие – Стоянка
Гагра – 13.26
Гагрипш – 13:33 – 1 мин
Абаата – 13:41 – 1 мин
Цандрипш – 13:56 – 30 мин
Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) – 15:46 – 2 мин
Адлер – 15:58 – 10 мин
Аэропорт Сочи – 16:17 – 10 мин
Адлер – 16:37 – 22 мин
Хоста – 17:12 – 1 мин
Мацеста – 17:22 – 1 мин
Сочи – 17.33
Актуальную информацию по расписанию можно найти на сайте РЖД.
Цена билета
Билет на "Ласточке" от Сочи до Гагры стоит от 957 рублей. Для инвалидов – от 735 рублей.
Добраться от Адлера или Аэропорта Сочи до Гагры можно за 899 рублей (701 рубль для инвалидов).
Ласточка Сочи – Сухум
Продлить маршрут "Ласточек" до Сухума планировалось изначально. 25 апреля 2024 года был совершен тестовый проезд, который выявил ряд проблем – впрочем, заверили в компании "Абхазская железная дорога", вполне устранимых. Основной сложностью стали габариты "Ласточки": она больше обычного поезда.
Новый проезд диагностического поезда запланирован на сегодня. По его итогам будет принято решение о возможности открытия движения "Ласточек" в Сухум.
Ласточка в аэропорт Абхазии
Сегодня главный инженер "Абхазской железной дороги" Леонид Куруа рассказал Sputnik, что железная дорога в Абхазии может быть продлена до Сухумского аэропорта, который расположен в селе Бабушара неподалеку от столицы Абхазии, так что, возможно, "Ласточки" смогут добираться и до воздушной гавани Абхазии.
По словам Куруа, специалисты уже определили место, где будет проходить новая дорога, провели необходимые исследования. Фронт работ такой: потребуется отремонтировать 1,2 км оставшейся с советских времен дороги от станции Дранда и проложить 600 м новой.
Теперь решение, продлевать ли железную дорогу до аэропорта, остается за властями.
Напомним, что открыть аэропорт для туристов планируется следующим летом.
О поезде "Ласточка"
В состав идущей в Абхазию "Ласточки" входят пять вагонов. Они снабжены системами климат-контроля и розетками, есть площадки для багажа. Отдельные места предусмотрены для пассажиров с домашними питомцами.
Где купить билеты?
Приобрести билеты на "Ласточку" в Абхазию можно:
- во всех кассах дальнего следования;
- на сайте РЖД;
- в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".