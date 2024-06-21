В Абхазию на Ласточке: расписание и цена билетов на поезд Сочи – Гагра

Как добраться из Сочи в Абхазию? Один самых удобных способов – на поезде "Ласточка", который пока ходит от Сочи до Гагры, в перспективе его продлят до Сухума. Расскажем о расписании и ценах на билеты "Ласточки" Сочи – Гагра.

"Ласточка" – один из самых комфортных способов добраться в Абхазию.

Эти скоростные поезда ходят в Абхазию только из Сочи (через Адлер и Аэропорт Сочи) и – пока – только до Гагры. В ближайшее время маршрут планируется продлить до Сухума, а в перспективе – до Сухумского аэропорта.

Попасть в Абхазию по железной дороге из других городов можно только на обычном, то есть не на скоростном поезде, они следуют до Сухума. Либо можно добраться до Сочи, например, на самолете, а там сесть на "Ласточку".

© Фото: РЖД

Сколько ехать от Сочи до Гагры на Ласточке?

Время в пути от Сочи до Гагры составляет 4 часа 16 минут. Обратно, из Гагры в Сочи, "Ласточка" идет чуть быстрее – 4 часа 7 минут.

Расписание Ласточки Сочи – Гагра

"Ласточки" из Сочи в Абхазию следуют ежедневно.

Поезд № 921В "Ласточка" идет по маршруту Сочи – Аэропорт Сочи – Гагра. Он выходит из Сочи в 8.50 мск и прибывает в Гагру в 13.06 мск. Время в Абхазии совпадает с московским.

Поезд № 922С "Ласточка" следует по маршруту Гагра – Аэропорт Сочи – Сочи. Время отправления – 13.26, время прибытия – 17.33.

В пути "Ласточка" делает несколько остановок. Самые долгие – в аэропорту Сочи, в Адлере, а также в Цандрипше, где проходит пограничный контроль. Отметим, что проверка документов проводится прямо в поезде, выходить из него и стоять в очередях не придется.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Маршрут Сочи – Гагра

Станция – Прибытие – Стоянка

Сочи – 08:50

Мацеста – 08:59 – 1 мин

Хоста – 09:10 – 1 мин

Адлер – 09:22 – 5 мин

Аэропорт Сочи – 09:38 – 24 мин

Адлер – 10:12 – 18 мин

Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) – 10:44 – 2 мин

Цандрипш – 12:06 – 30 мин

Абаата – 12:51 – 1 мин

Гагрипш – 12:58 – 1 мин

Гагра – 13.06

© Фото: РЖД

Маршрут Гагра – Сочи

Станция – Прибытие – Стоянка

Гагра – 13.26

Гагрипш – 13:33 – 1 мин

Абаата – 13:41 – 1 мин

Цандрипш – 13:56 – 30 мин

Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) – 15:46 – 2 мин

Адлер – 15:58 – 10 мин

Аэропорт Сочи – 16:17 – 10 мин

Адлер – 16:37 – 22 мин

Хоста – 17:12 – 1 мин

Мацеста – 17:22 – 1 мин

Сочи – 17.33

Актуальную информацию по расписанию можно найти на сайте РЖД.

Цена билета

Билет на "Ласточке" от Сочи до Гагры стоит от 957 рублей. Для инвалидов – от 735 рублей.

Добраться от Адлера или Аэропорта Сочи до Гагры можно за 899 рублей (701 рубль для инвалидов).

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ласточка Сочи – Сухум

Продлить маршрут "Ласточек" до Сухума планировалось изначально. 25 апреля 2024 года был совершен тестовый проезд, который выявил ряд проблем – впрочем, заверили в компании "Абхазская железная дорога", вполне устранимых. Основной сложностью стали габариты "Ласточки": она больше обычного поезда.

Новый проезд диагностического поезда запланирован на сегодня. По его итогам будет принято решение о возможности открытия движения "Ласточек" в Сухум.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ласточка в аэропорт Абхазии

Сегодня главный инженер "Абхазской железной дороги" Леонид Куруа рассказал Sputnik, что железная дорога в Абхазии может быть продлена до Сухумского аэропорта, который расположен в селе Бабушара неподалеку от столицы Абхазии, так что, возможно, "Ласточки" смогут добираться и до воздушной гавани Абхазии.

По словам Куруа, специалисты уже определили место, где будет проходить новая дорога, провели необходимые исследования. Фронт работ такой: потребуется отремонтировать 1,2 км оставшейся с советских времен дороги от станции Дранда и проложить 600 м новой.

Теперь решение, продлевать ли железную дорогу до аэропорта, остается за властями.

Напомним, что открыть аэропорт для туристов планируется следующим летом.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

О поезде "Ласточка"

В состав идущей в Абхазию "Ласточки" входят пять вагонов. Они снабжены системами климат-контроля и розетками, есть площадки для багажа. Отдельные места предусмотрены для пассажиров с домашними питомцами.

Где купить билеты?

Приобрести билеты на "Ласточку" в Абхазию можно:

во всех кассах дальнего следования;

на сайте РЖД;

в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".