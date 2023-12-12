В Абхазии рассказали, пойдет ли "Ласточка" до Сухума этим летом

Российский электропоезд "Ласточка" в настоящее время ходит из Сочи до Гагры. Этим летом маршрут может быть продлен до Сухума, решение будет принято после проверки, которую проведут 28 июня.

Стоит ли ждать российским туристам запуска "Ласточки" до Сухума в этом туристическом сезоне? Об этом рассказал главный инженер "Абхазской железной дороги" Леонид Куруа.

Прежде всего он сообщил, что АЖД в год перевозит около 380 тыс пассажиров, с начала этого года турпоток несколько вырос, выросли также и доходы от перевозок.

"Если в прошлом году за пять месяцев доход от пассажирских перевозок был 63 млн рублей, то за пять месяцев этого года - 146 млн рублей"

– Куруа

Новых поездов между Россией и Абхазией в этом году запущено не было, напомнил он. Сейчас выполняются те же рейсы, что и в прошлом году: ежедневно в течение всего года курсирует поезд Москва-Сухум; ежедневно в летний период ходит поезд Санкт-Петербург-Сухум; курсирует электропоезд "Ласточка" до Гагры; плюс два туристических поезда. Другие решения прорабатываются, но пока расписание поездов остается без изменений.

"Электропоезд "Ласточка", который сейчас курсирует до станции Гагра, вполне возможно уже этим летом продлят до станции Сухум"

– Куруа

Как объяснил главный инженер АЖД, ранее были отремонтированы контактные сети для проезда "Ласточка" на участке от Псоу до Гагры. На втором этапа при участии специалистов РЖД состоялся ремонт контактных сетей на следующем участке Гагра-Сухум.

Он рассказал, что в пятницу по путям пройдет диагностический поезд, включающий габарито-обследовательскую станцию. Этот поезд пройдет по всей линии от Веселого до Сухума.

"Вагоны поезда "Ласточка" немного шире обычных, поэтому его габарит вписывания проверяется специальной станцией. В прошлый раз тестовый проход выявил проблемы, мы более месяца занимались их устранением. Проверка сделанного и оставшейся работы будет сделана в пятницу. После чего будет принято решение о продлении пути до Сухума"

– Куруа

"Ласточка" в Абхазию пользуется спросом на постоянной основе, но в летний сезон этот электропоезд особенно востребован, добавил главный инженер АЖД.