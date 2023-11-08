Еще одна "Ласточка" пойдет из Сочи в Абхазию

В следующем году Сочи и Гагру соединит еще один рейс электропоезда "Ласточка". Его планируют запустить во время летнего сезона.

Из Сочи в Гагру следующим летом можно будет добраться на еще одном рейсе электропоезда "Ласточка". Такая информация была опубликована в telegram-канале РЖД.

Запустить дополнительный состав было решено из-за возросшего спроса на это направление.

Отмечается, что в период летнего и бархатного сезонов электропоезда перевезли свыше 48 тыс пассажиров из Сочи в Гагру.

Больше всего пассажиропоток был в августе – до 16 тыс человек.

Новый рейс уже добавлен в расписание поездов. В будущем планируется продлить маршрут поездов до Сухума.