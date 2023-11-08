Вестник Кавказа

Еще одна "Ласточка" пойдет из Сочи в Абхазию

Еще одна "Ласточка" пойдет из Сочи в Абхазию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В следующем году Сочи и Гагру соединит еще один рейс электропоезда "Ласточка". Его планируют запустить во время летнего сезона.

Из Сочи в Гагру следующим летом можно будет добраться на еще одном рейсе электропоезда "Ласточка". Такая информация была опубликована в telegram-канале РЖД. 

Запустить дополнительный состав было решено из-за возросшего спроса на это направление. 

Отмечается, что в период летнего и бархатного сезонов электропоезда перевезли свыше 48 тыс пассажиров из Сочи в Гагру. 
Больше всего пассажиропоток был в августе – до 16 тыс человек. 

Новый рейс уже добавлен в расписание поездов. В будущем планируется продлить маршрут поездов до Сухума.

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