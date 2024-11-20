Вестник Кавказа

Тысячи цветов украсят Черкесск к юбилею

Парк Йылдыз в Стамбуле
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ко Дню города Черкесск будет украшен более 15 тыс тюльпанами. В 2025 году столице КЧР исполнится 200 лет.

Свыше 15 тыс тюльпанов посадили в Черкесске к 200-летнему юбилею, что столица Карачаево-Черкесии отпразднует в будущем году, рассказал Алексей Баскаев.

«Свыше 15 тысяч тюльпанов высадили этой осенью на общественных территориях Черкесска - парке Юность, на площадке вокруг часов Победы на Первомайской, в парке 100-летия Карачаево-Черкесии и в вазонах в сквере вблизи Ленина, 62»

- Алексей Баскаев

Он передал, что высаженные цветы смогут за зиму укорениться и взойти в мае.

Помимо этого, к юбилею Черкесска благоустроят несколько объектов в городе.

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