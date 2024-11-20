Тысячи цветов украсят Черкесск к юбилею

Ко Дню города Черкесск будет украшен более 15 тыс тюльпанами. В 2025 году столице КЧР исполнится 200 лет.
Свыше 15 тыс тюльпанов посадили в Черкесске к 200-летнему юбилею, что столица Карачаево-Черкесии отпразднует в будущем году, рассказал Алексей Баскаев.
«Свыше 15 тысяч тюльпанов высадили этой осенью на общественных территориях Черкесска - парке Юность, на площадке вокруг часов Победы на Первомайской, в парке 100-летия Карачаево-Черкесии и в вазонах в сквере вблизи Ленина, 62»
- Алексей Баскаев
Он передал, что высаженные цветы смогут за зиму укорениться и взойти в мае.
Помимо этого, к юбилею Черкесска благоустроят несколько объектов в городе.