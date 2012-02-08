Призыв школьников на протесты осудила патриархия Грузии

Грузинская патриархия выпустила заявление, где осудила президента страны Саломе Зурабишвили за призывы школ выйти на протесты. Они отметили, что ее задача – снизить общественную напряженность, а не наоборот.

Патриархия Грузинской православной церкви назвала тревожными слова нынешнего президента страны Саломе Зурабишвили о призыве школ стать участниками протестов.

В заявление церковного учреждения отметили, что митинги, проходящие в Тбилиси, отличаются напряженной обстановкой и могут быть опасны, так как перерастают в беспорядки.

«В таких условиях все заявления, направленные на поощрение учеников школ и вообще несовершеннолетних, сделанные президентом Грузии, которая <....> сама должна стараться понижать поляризацию и нейтрализовывать ненависть в обществе, чтобы уберечь психику и физическое здоровье будущего поколения от текущих событий, крайне тревожны»

- патриархия

Она также обозначила недопустимость вмешательства третьих лиц в образовательных процесс, противостояния школьному руководству и призыва учеников выходить на улицы.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил оппозицию в вовлечении молодежи в протесты. Он передал, что в один из дней МВД задержало 17-летнего юношу, устроившего пожар в здании парламента. Ему грозит до 7 лет заключения в тюрьме. Ответственность за это он возложил на организаторов беспорядков.