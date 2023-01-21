Вестник Кавказа

Минобразования Грузии призвало исключить политику из школ

Студент в универе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Политика не должна касаться учебных заведений, заявили в министерстве образования Грузии. Ранее президент страны Саломе Зурабишвили призвала школы стать частью протестов.

Политизация учебных заведений недопустима, заявили в Минобразования Грузии в связи приостановкой образовательного процесса в школах и университетах страны из-за протестов.

«Политизация учебных заведений совершенно неприемлема. Как государственные служащие мы должны обеспечить, чтобы политика не проникла в образовательные учреждения. Образовательный процесс везде должен проходить беспрепятственно, это предусматривают и принципы авторизации учреждений»

- министр образования, науки и молодежи Грузии Александр Цуладзе

Он призвал учебные заведения возобновить штатную работу, так как они получают финансирования именно для того, чтобы образовательный процесс не прерывался.

О присоединении школ к протестам призвала президент Грузии Саломе Зурабишвили в своих социальных сетях.

«После университетов настала очередь школ выразить свою солидарность с протестами по всей Грузии»

- Саломе Зурабишвили

Ранее руководство и работники некоторых учебных заведений высказались в поддержку протестных акций, охвативших страну, и объявили о приостановке занятий. Школьников старших классов все чаще стали замечать на оппозиционных митингах в Тбилиси и других городах Грузии. В связи с этим МВД попросило родителей огородить детей от участия в акциях, так как последние дни показали, что они перерастают в беспорядки и могут быть опасны.

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