В Мангистауской области Казахстана пылала многоэтажка

Казахстанским спасателям пришлось сегодня утром эвакуировать из многоэтажного дома, пылавшего в Мангистауской области, 91 человека – пожар начался в продуктовом магазине на его первом этаже.

Минувшей ночью в продуктовом магазине, расположенном на первом этаже многоэтажного жилого дома в Мангистауской области, произошло возгорание стеллажей, пожар угрожал перекинуться на квартиры жильцов.

"Силами МЧС по лестничному маршу эвакуировано 91 человек, из них 60 детей. Благодаря оперативным действиям спасателей пожар ликвидирован на малой площади"

- МЧС Казахстана

К счастью, обошлось без пострадавших – огонь просто не успел распространиться на большой площади, передает Sputnik Казахстан.

Также минувшей ночью спасатели МЧС тушили пожар в СТО в одном из сел Алматинской области. Огонь разгорелся на площади в 80 кв м, но пойти дальше ему не дали слаженные действия огнеборцев.