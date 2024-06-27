В Мангистау заработал новый IT-технопарк

В казахстанском Мангистау сегодня прошла торжественная церемония открытия технопарка IT-технологий, который раскинулся на площади 2 тысячи квадратных метров, в распоряжении его резидентов самое современное оборудование.

Сегодня в Каспийском университете технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова в Мангистау (Казсахстан) прошла церемония открытия комплекса Yessenov Technopark, в которой приняли участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай и министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, сообщила пресс-служба регионального акимата.

"Открывшийся многопрофильный технопарк предназначен для предпринимателей, студентов университета и колледжа, учащихся школ. Здесь они могут реализовать свои идеи и поработать над собственными стартап-проектами"

- акимат Мангистау

Двухэтажное здание технопарка буквально нашпиговано самым современным оборудованием здесь есть мастерские робототехники, цифрового производства, металло- и деревообработки, и лаборатории по исследованию искусственного интеллекта, разработке игр, блокчейна, криптовалюты, и оборудование для разработки мобильных приложений и кибербезопасности, передает Sputnik Казахстан.

Сразу после церемонии открытия прошло заседание научного совета, участники которого обсудили образование, логистику, опреснение воды, экологию Каспия, водородную энергетику и другие особенно актуальные для научной среды вопросы.