Вестник Кавказа

Казахстан возьмется за экосистему Каспийского моря

Дикий пляж в Дербенте
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Казахстане будет создан специальный институт, который займется проблемами Каспийского моря - обмелением, причинами гибели тюленей, экологией. Также страна будет сотрудничать с другими странами Каспийского региона по вопросу сохранения Каспия.

В Казахстане появится Научно-исследовательский институт, который будет заниматься проблемами Каспия, об этом рассказал министр водных ресурсов и ирригации республики Нуржан Нуржигитов.

"Создается Научно-исследовательский институт Каспийского моря. Научно-исследовательский институт будет изучать экологические проблемы Каспийского моря, проблему снижения уровня воды, причины массовой гибели тюленей и рыб, вопросы сохранения популяции каспийского тюленя, ихтиофауну, акваторию и побережье Каспия"

– министр

Он добавил, что экспертами будет предоставляться объективная информация об экосистеме водоема, она ляжет в основу комплексных мер, которые будут приниматься в республике для сохранения Каспийского моря.

"Казахстан является стороной рамочной Конвенции по защите морской среды Каспийского моря. В рамках этой Тегеранской конвенции, прикаспийские страны имеют общие обязательства и институциональные механизмы для защиты и сохранения морской среды Каспийского моря. Мы планируем сотрудничать с такими же Институтами прикаспийских государств"

– министр

Уровень Каспийского моря этой весной значительно вырос на фоне паводков, так в районе Атырау вода поднялась на 119 см, поделился Нуржигитов, беседуя с агентством Kazinform.

При этом проблема обмеления Каспия сохраняется. Так, в 2024 году Мангистауская область Казахстана стала больше, к ней официально были присоединены территории, которые ранее занимало море.

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