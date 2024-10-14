В модернизацию порта Махачкалы вложат 7 млрд рублей

Морской порт Махачкалы ждет комплексная модернизация. Работы планируется завершить к 2028 году.

В развитие морского порта Махачкалы инвестируют 7 млрд рублей. Договор о модернизации порта был подписан между государством и частным инвестором, заявил генеральный директор логистического объекта Джамал Алиев.

В порту начались работы по реконструкции контейнерной площадки, также запланирована модернизация хранилища для зерна. Специалисты выполнят работы по строительству автомобильной дороги, а также проведут обновление железнодорожного состава объекта, передает ТАСС.

Сообщается, что работы по модернизации портовой инфраструктуры будут завершены к 2028 году.