Вестник Кавказа

В модернизацию порта Махачкалы вложат 7 млрд рублей

В модернизацию порта Махачкалы вложат 7 млрд рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Морской порт Махачкалы ждет комплексная модернизация. Работы планируется завершить к 2028 году.

В развитие морского порта Махачкалы инвестируют 7 млрд рублей. Договор о модернизации порта был подписан между государством и частным инвестором, заявил генеральный директор логистического объекта Джамал Алиев. 

В порту начались работы по реконструкции контейнерной площадки, также запланирована модернизация хранилища для зерна. Специалисты выполнят работы по строительству автомобильной дороги, а также проведут обновление железнодорожного состава объекта, передает ТАСС. 

Сообщается, что работы по модернизации портовой инфраструктуры будут завершены к 2028 году.

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