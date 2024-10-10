В Европе задумались о прокладке интернет-кабеля по дну Каспия

Власти Евросоюза могут возродить проект, год назад отправленный "под сукно" – по прокладке оптико-волоконного кабеля глобальной сети Интернет по дну Каспийского моря.

Власти Евросоюза могут возродить проект, который они благополучно "спрятали под сукно" год назад, а причиной тому – уже вторая авария с оптико-волоконным кабелем глобальной сети Интернет, проложенному по дну Балтийского моря.

В минувшем 2023 году крупнейшие игроки телекоммуникационных рынков Казахстана и Азербайджана АО "Казахтелеком" и ООО AzerTelecom подписали договор, согласно которому создавалось СП, отвечающее за строительство и эксплуатацию Trans-Caspian Fiber Optic Cable Project – оптико-волоконной линии связи по дну Каспийского моря, передает Sputnik Казахстан.

Начать прокладку кабеля Казахстан должен был еще в 2021 году, но старт проекту так и не был дан, хотя компании не потеряли к нему интереса: уже разрабатывается его ТЭО и даже утверждена детальная дорожная карта с привлечением международных компаний.

Планируется, что основной маршрут кабеля пройдет из Актау в азербайджанский Сумгаит, при этом будет построен и резервный канал связи.

С учетом небольшой длины кабельной линии – всего 380 км, ее пропускная способность может составить до 400 терабит/с.

Напомним, авария с подводным кабелем связи, уже вторая по счету, произошла накануне утром на участке Балтийского моря между Литвой и Швецией, в результате чего скорость интернета в странах ЕС упала на треть. До этого оборвался телекоммуникационный кабель C-Lion1, проложенный по дну Балтийского моря между Финляндией и Германией.