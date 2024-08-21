Что такое технология 5g и стоит ли ее бояться?

”Роскосмос” сообщил, что освободил большую частотную полосу для связи нового поколения 5g. Сегодня в России технология 5g развита только в больших городах, однако в будущем она станет более доступной для большинства регионов. Что такое 5g, опасна ли она и нужно ли покупать новый телефон, чтобы ею пользоваться, - рассказываем в этом материале.

Что такое технология 5g?

5g - это стандарт мобильной связи пятого поколения, а буква ”g” в названии - первая буква английского слова ”generation” - ”поколение”. Если говорить простыми словами, то 5g - набор технических правил, которые определяют работу сотовых сетей, в том числе и посредством выбора определенных частот и то, каким образом различные компоненты, в частности, компьютерные чипы и антенны, обрабатывают радио-сигналы и передают информацию.

Чем 5g отличается от 4g?

Стандарт 5g мало чем отличается от предыдущего - 4g. Скорость, которая обеспечивается 5g лишь немногим больше, чем у сетей 4g, и всё же одним явным преимуществом новый стандарт обладает: задержка в сетях 5g гораздо меньше, чем в сетях предыдущего поколения. Это значит, что, например, страницы в интернете будут загружаться быстрее. В теории, 5g может быть в 10 раз быстрее, чем 4g за счет использования более коротких волн и высоких частот.

Какие частоты используются для 5g?

Для сетей 5g используются частоты трех диапазонов:

частоты нижнего диапазона от 600 МГц до 1 ГГц. Эти частоты обеспечивают широкое покрытие на большой площади с радиусом действия в десятки километров. Их плюс в том, что они с лёгкостью проникают через препятствия;

частоты среднего диапазона от 2,5 ГГц до 3,7 ГГц. Такие частоты обеспечивают более высокую скорость интернета, однако поскольку они короче, их диапазон меньше: он ограничивается сотнями метров. Частоты среднего диапазона - самые распространённые частоты 5g;

частоты высокого диапазона от 25 ГГц до 40 ГГц. Эти частоты также называют ”миллиметровыми волнами”, поскольку их длина 4-12 мм. Технологии 5g с использованием таких частот позволят обеспечивать беспроводную передачу на огромной скорости с низкой задержкой. Основная их проблема - небольшой радиус действия и невозможность преодолевать препятствия.

”Роскосмос” выделил под развитие 5g в России диапазон частот 6,4-7,1 ГГц.

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Для 5g нужен новый телефон?

Чтобы пользоваться технологией 5g, нужно соответствующее оборудование, в том числе телефоны и телевизоры, которые поддерживают 5g. Еще 4 года назад подобные устройства были значительно дороже, чем те, которые работали с сетями 4g, однако сегодня разница в стоимости уже не настолько большая.

Для чего нужен 5g?

Развитие сетей 5g обеспечивает значительные преимущества для технологически развитых сообществ:

5g обеспечивает доступ в интернет для большего количества пользователей без потери качества;

5g необходим для развития автономных транспортных средств, в частности, беспилотных автомобилей, которые благодаря низкой задержке связи станут более надежными;

сети 5g необходимы для развития умных городов, которые собирают и обрабатывают огромное количество данных;

в сфере медицины технология 5g даст развитие таким технологиям, как проведение онлайн-операций;

с точки зрения защиты окружающей среды, сети 5g дадут возможность собирать данные о потенциально опасных выбросах и уровнях загрязнения.

Если говорить простыми словами, то 5g позволит автоматизировать и ускорить еще больше производственных процессов, чем все предыдущие стандарты связи.

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5g опасен или нет?

В настоящее время нет ни одного исследования, которое бы подтверждало или опровергало утверждения о том, что стандарт 5g опасен для здоровья. Однако в 2020 году, когда в мире разразилась эпидемия коронавируса, в Европе начали массово сжигать вышки 5g из-за уверенности в том, что они способствуют передаче ковида.

Есть те, кто утверждает, что 5g вызывает рак, мигрени и общую слабость, однако исследования по этому вопросу если и проводились, то данным по ним пока нет.

Главный аргумент тех, кто боится 5g, это то, что электромагнитная радиация, за счет которой работает новая технология, создает более сильные электромагнитные поля, чем стандарты связи предыдущих поколений. Электромагнитные поля, в свою очередь, на самом деле влияют на человека, в том числе на обмен веществ и процессы в тканях, однако механизм их воздействия до сих пор до конца не ясен.

Где есть 5g в мире?

Технология 5g развивается, но пока что доступна она не во всех странах. Эксперты подсчитали, что к концу 2024 года два миллиарда человек по всему миру будут пользоваться сетями 5g.

Лидером в развитии 5g технологий считаются США. К началу 2024 года большинство мобильных операторов страны расширили услуги по предоставлению доступа к сетям 5g, охватив тем самым 75% населения.

Германия и Великобритания планируют обеспечить 5g для более 95% населения к концу 2024 года.

Китай - главный конкурент США по развитию технологии 5g. На сегодняшний день в Китае более 1,2 млн 5g-вышек и 600 млн пользователей.

В Южной Корее, которая одна из первых в мире представила 5g, сегодня более 90% жителей пользуются стандартом мобильной связи нового поколения. В Японии этот показатель - 60%.

Саудовская Аравия - лидер по сетям 5g на Ближнем Востоке: более 80% населения ими пользуются. Страна использует 5g для развития своих мега-проектов.

5g в России

По данным французского сервиса Nperf, который занимается анализом подключения к интернету по всему миру, в России сети 5g есть только в центре Москвы и Санкт-Петербурга. В других городах страны операторы мобильных сетей только планируют создание зон покрытия в рамках нового стандарта мобильной связи.