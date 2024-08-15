В Узбекистан придет оператор Vodafone и связь 5G Standalone

Мобильный оператор Vodafone может начать работать в Узбекистане. Этот вопрос обсуждался на встрече с президентом Узбекистана.

Мобильная связь и интернет в Узбекистане выйдут на новый уровень, в республике начнет работать оператор Vodafone.

В ходе встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым крупный бизнесмен Фарход Маматджанов - основатель текстильной компании UzTex Group и основной акционер InfinBank, рассказал, что его структуры сотрудничают с оператором связи Vodafone (Великобритания), чтобы в Узбекистане стало возможным внедрение мобильной связи 5G Standalone.

«В партнерстве с компанией Uzcard мы приступили к реализации революционного плана – созданию компании Vodafone. Если все пойдет по плану, запуск состоится в следующем году»

– бизнесмен

К крупному проекту подключилась финская Nokia, уже ведутся поставки необходимого для связи 5G оборудования, начались монтажные работы.