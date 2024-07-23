Узбекистан начинает решительную борьбу с бедностью

Бедных в Узбекистане вскоре станет меньше – президенту страны накануне презентовали новый план по совершенствованию системы сокращения бедности и социальной защиты, который позволит снизить уровень бедности с 11% до 7%.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев накануне ознакомился с презентацией о мерах по совершенствованию системы сокращения бедности и социальной защиты: цель новой программы – за три года снизить уровень бедности в стране с 11% до 7%, сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно плану, в стране определят критерии определения бедности и адресный список граждан из Единого реестра социальной защиты и семьи, подверженных высокому риску попадания в состояние бедности. Помогать им выйти из него будут центры "Инсон", передает Podrobno.uz.

Также в рамках плана будет разработан единый опросник в сфере социальной защиты и занятости, на основе чего будут оцениваться возможности семей и классификация по трем категориям, впоследствии к каждой из них будут применяться индивидуальные подходы и оказываться помощь.

Вопрос сокращения бедности в стране отошел на второй план, однако теперь основное внимание будет уделено сокращению бедности и обеспечению занятости населения, для чего в моноцентрах "Ишга мархамат" наладят обучение малоимущих граждан современным профессиям в сфере услуг.