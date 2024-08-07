Вестник Кавказа

Путь борьбы с бедностью в Узбекистане определил президент

Самарканд
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Узбекистанский президент назвал основной принцип, по которому в ближайшее время будет вестись борьба с бедностью в стране. По словам Шавката Мирзиеева, любая помощь должна быть связана с занятостью.

Борьба с бедностью в Узбекистане будет вестись на основе комплексного подхода, согласно которому всякая социальная помощь нуждающимся будет увязана с занятостью. Соответствующие заявления сделал президент страны Шавкат Мирзиеев.

Глава государства высказался на совещании, где ему представили новые меры по снижению уровня бедности. По словам Мирзиеева, в этой сфере нужны новые системные подходы. В частности, борьба с бедностью и соцзащита будут реализоваться в рамках общей системы.

Президент подчеркнул, что нуждающимся людям нужна поддержка, которая поможет им влиться в общественную жизнь.

"В целом любая социальная помощь в конечном итоге должна быть увязана с занятостью"

– Мирзиеев

Глава государства также дал конкретные поручения. По его словам, социальная помощь должна быть адресной и прозрачной. Необходимо также снизить уровень безработицы и стимулировать малый бизнес.

Напомним, ранее стало известно, что власти Узбекистана стремятся в ближайшие три года сократить бедность в стране с 11% до 7%. Для этого в том числе будут разработаны четкие критерии бедности, создадут адресный список тех, кто может попасть в это состояние. Возможности каждой нуждающейся семьи оценят, и помощь будет оказываться индивидуально, с учетом этих особенностей.

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