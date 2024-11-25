Азербайджан нарастил товарооборот со странами СНГ

С начала года Азербайджан и страны СНГ увеличили товарооборот на 9,5%. Лидером среди стран Содружества стала Россия.
За 10 месяцев 2024 года Азербайджан и страны СНГ наторговали на $5,7 млрд, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета.
В ведомстве заявили, что данные показатели превысили прошлогодние на $496,6 млн (9,5%). Торговые операции составили 32% от общего товарооборота.
Лидером среди стран СНГ стала Россия, товарооборот между странами с начала года составил более $3,9 млрд рублей. В тройку вошли Беларусь (почти $404 млн) и Казахстан ($393,8 млрд).