Вестник Кавказа

Азербайджан нарастил товарооборот со странами СНГ

Азербайджан нарастил товарооборот со странами СНГ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
С начала года Азербайджан и страны СНГ увеличили товарооборот на 9,5%. Лидером среди стран Содружества стала Россия.

За 10 месяцев 2024 года Азербайджан и страны СНГ наторговали на $5,7 млрд, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета.

В ведомстве заявили, что данные показатели превысили прошлогодние на $496,6 млн (9,5%). Торговые операции составили 32% от общего товарооборота.

Лидером среди стран СНГ стала Россия, товарооборот между странами с начала года составил более $3,9 млрд рублей. В тройку вошли Беларусь (почти $404 млн) и Казахстан ($393,8 млрд).

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