Азербайджанский тандыр и хлеб вошли в список нематериального наследия ЮНЕСКО

Азербайджанское искусство изготовления тандыров и выпечки хлеба включили в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
"Номинация под названием "Искусство изготовления тандыров и выпечки хлеба в Азербайджане", отражающая богатую культуру и традиции азербайджанского народа, была успешно включена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества"
– Национальная комиссия Азербайджана по делам ЮНЕСКО
Тандыр был включен в список ЮНЕСКО в ходе 19-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия, которая прошла сегодня в городе Асунсьон, Парагвай.
Тандыр представляет собой печь в форме огромного кувшина, внутри на горячих стенках готовится хлеб, лепешки из муки, воды, дрожжей и соли.
"Этот элемент культурного наследия является не только свидетельством ярких традиций Азербайджана, но и ценным вкладом в мировую культуру. Он подчеркивает неизменную поддержку Азербайджана в продвижении ценностей ЮНЕСКО"
– сообщение
Списки нематериального культурного наследия ЮНЕСКО включают на сегодня 24 элемента азербайджанской культуры.