Азербайджанский тандыр и хлеб вошли в список нематериального наследия ЮНЕСКО

Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО пополнился азербайджанским тандыром и искусством выпечки хлеба. Всего список включает 24 элемента культуры Азербайджана.

Азербайджанское искусство изготовления тандыров и выпечки хлеба включили в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

"Номинация под названием "Искусство изготовления тандыров и выпечки хлеба в Азербайджане", отражающая богатую культуру и традиции азербайджанского народа, была успешно включена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества"

– Национальная комиссия Азербайджана по делам ЮНЕСКО

Тандыр был включен в список ЮНЕСКО в ходе 19-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия, которая прошла сегодня в городе Асунсьон, Парагвай.

Тандыр представляет собой печь в форме огромного кувшина, внутри на горячих стенках готовится хлеб, лепешки из муки, воды, дрожжей и соли.

"Этот элемент культурного наследия является не только свидетельством ярких традиций Азербайджана, но и ценным вкладом в мировую культуру. Он подчеркивает неизменную поддержку Азербайджана в продвижении ценностей ЮНЕСКО"

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Списки нематериального культурного наследия ЮНЕСКО включают на сегодня 24 элемента азербайджанской культуры.