В "Мечте" сообщили об иностранцах на акциях протеста в Тбилиси

В правящей партии "Грузинская мечта" заявили, что до 30% задержанных на акциях протеста в Тбилиси являются гражданами других стран.

Секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе заявил, что многие из участников акций протеста последних дней в Тбилиси имеют иностранное гражданство. По словам представителя партии, иностранцев может быть до трети от общего числа задержанных на акциях.

"Тридцать процентов людей, идентификация которых происходит во время и после задержания на акциях в Тбилиси, проходящих на центральных улицах, к нашему удивлению, являются гражданами других стран"

– Мамука Мдинарадзе

Большую часть из иностранцев, по словам Мдинарадзе, составляют граждане России. Также идентифицированы граждане США, Нидерландов и Великобритании.

Отметим, что протесты, перерастающие в стычки с полицией, бушуют в столице Грузии уже несколько дней подряд. Недовольство оппозиции вызвала заморозка процесса евроинтеграции страны до 2028 года.