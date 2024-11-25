Вестник Кавказа

Поставки металлов из России в Турцию резко выросли

Босфор
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В октябре 2024 года экспорт российского железа, стали и алюминия в Турцию выросли до максимальных за несколько месяцев значений. РФ остается вторым крупнейшим поставщиком этих металлов в Турцию.

Экспорт железа, стали и алюминия из России в Турцию осенью вырос до максимума за пять месяцев.

В октябре поставки железа и стали достигли $218,6 млн, что является максимумом с весны. Кроме того, максимальных значений с мая достиг экспорт российского алюминия в Турцию - $82,2 млн, информирует статистическая служба Турции.

Кроме того, возрос экспорт из РФ в Турцию других металлов: поставки меди в октябре выросли в 2,6 раза, до $52,6 млн, никеля - в четыре раза, до $1,9 млн.

Сейчас РФ занимает второе место по поставкам стали железа и алюминия в Турцию, передает РИА Новости.

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