Поставки металлов из России в Турцию резко выросли

В октябре 2024 года экспорт российского железа, стали и алюминия в Турцию выросли до максимальных за несколько месяцев значений. РФ остается вторым крупнейшим поставщиком этих металлов в Турцию.

Экспорт железа, стали и алюминия из России в Турцию осенью вырос до максимума за пять месяцев.

В октябре поставки железа и стали достигли $218,6 млн, что является максимумом с весны. Кроме того, максимальных значений с мая достиг экспорт российского алюминия в Турцию - $82,2 млн, информирует статистическая служба Турции.

Кроме того, возрос экспорт из РФ в Турцию других металлов: поставки меди в октябре выросли в 2,6 раза, до $52,6 млн, никеля - в четыре раза, до $1,9 млн.

Сейчас РФ занимает второе место по поставкам стали железа и алюминия в Турцию, передает РИА Новости.