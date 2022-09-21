Россия, Иран и Турция ищут выходы из сирийского коллапса

О чем в этот уикенд могут договориться представители Ирана, России и Турции по новому витку сирийского кризиса?

Сирийский конфликт вновь напомнил о своей неоконченности, когда базирующиеся в провинции Идлиб боевики запрещенной в России группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" взяли под контроль Алеппо. Войскам Башара Асада удалось удержать их от продвижения в Хаму и дальше в Хомс, но ситуация по-прежнему подвешенная. Иран, Россия и Турция ищут дипломатические пути решения проблемы, в то время как остальные игроки либо молча наблюдают, либо формально выражают призыв к деэскалации.

Встреча в Дохе

Одна из первых попыток найти новую формулу для Сирии состоится уже совсем скоро. 7-8 декабря на полях Дохийского форума могут встретиться высокопоставленные представители России, Ирана, Турции и Катара. Об этом сказал глава иранского МИД Аббас Аракчи.

"Вероятно, в Дохе состоится встреча с участием Катара, Ирана, Турции и России для обсуждения ситуации в Сирии", - сказал министр. Иранское агентство Fars со ссылкой на Аракчи уточняет, что переговоры в Дохе могут пройти на уровне министров иностранных дел.

Астанинский формат

Иран, Турция и Россия входят в Астанинский формат, созданный в 2017 году с целью прекращения войны в Сирии и политического урегулирования. В формат участвуют также представители правительства Башара Асада и оппозиции. Иордания, Ирак и Ливан выступают наблюдателями.

О возможности переговоров в формате "тройки" ранее сообщили во внешнеполитических ведомствах России и Турции. Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова отметила, что "вопрос о встрече прорабатывается". Накануне замглавы МИД Андрей Руденко тоже не исключал трехстороннюю встречу по Сирии, отметив готовность России к ней. Руденко заявил, что Москва находится в тесном контакте с Тегераном и Анкарой по ситуации в Сирии.

В тот же день глава турецкого МИД Хакан Фидан выразил надежду на переговоры в Астанинском формате. "Мы надеемся, что в ближайшее время восстановим этот процесс. Мы обсуждали это с моим российским коллегой, и в ближайшее время вновь организуем его", - сказал Фидан.

Заявление Фидана прозвучало после переговоров с иранским коллегой. До прибытия в Анкару Аракчи посетил Дамаск и встретился с Башаром Асадом. Иранский министр охарактеризовал встречу с лидером Сирии как "полезную, откровенную и дружелюбную", отметив мужество Асада и подтвердив намерение бороться с террористами.

В Анкаре Аракчи похвалил Астанинский формат, сказав, что он является "одним из самых эффективных механизмов урегулирования сирийского кризиса". Фидан, в свою очередь, обратил внимание, что его страна "не желает дальнейшей эскалации гражданской войны в Сирии".

Неясные сигналы из Дамаска

В этот же день в медиа появились слухи о том, что якобы Асад передал некое последние Турции через иранского министра. Однако газета Hürriyet со ссылкой на свои источники опровергла эту информацию. "При этом было любопытно, попросит ли Башар Асад о встрече с (властями) Турции. Однако ни министр иностранных дел России, ни министр иностранных дел Ирана не прокомментировали это. Иранский министр не привез (в Анкару) послание от Асада", – отметило издание.

Другая турецкая газета со ссылкой на свои источники сообщала, что якобы Турция через посредников получила сигналы из Дамаска о намерении начать политические контакты по турецко-сирийскому диалогу. Саму возможность прямого диалога и установления отношений на самом высоком уровне задолго до последних событий в Алеппо и Идлибе допускал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Позиция Турции

Эрдоган, комментируя сирийские события, отметил, что Анкара "внимательно следит" за ними, готова внести свой вклад "в тушение пожара" и поддерживает суверенитет Сирии. "Турция за сохранение территориальной целостности Сирии и достижения стабильности в соответствии с законными требованиями сирийского народа", - сказал он.

В выступлениях турецких представителей прослеживается поддержка оппозиции. Под "законными требованиями" народа в Анкаре намекают на политическое урегулирование и транзит власти в Сирии. Этот тезис усилил Фидан, когда заявил следующее: "Последние события вновь указывают на то, что Дамаск должен примириться с собственным народом и легитимной оппозицией". При этом турецкий глава МИД пытается откреститься от какого-либо вмешательства Анкары: "На данном этапе было бы неверно пытаться истолковать события в Сирии каким-либо внешним вмешательством".

Позиция России

Еще 30 ноября Лавров провел обсуждение ситуации в Сирии с турецким коллегой. "В центре беседы была складывающаяся обстановка в Сирии. С обеих сторон высказана серьезная обеспокоенность опасным развитием ситуации в САР в связи с военной эскалацией в провинциях Алеппо и Идлиб", - уточнили в МИД России. Стороны пришли к соглашению о координации своих действий для стабилизации ситуации, в первую очередь с задействованием потенциала "Астанинского формата".

Насколько успешным окажется дипломатический процесс, пока неясно. Сирия в Идлибе откатилась фактически к периоду до 2018 года, когда Эрдоган с российским президентом Владимиром Путиным договаривались создать демилитаризованную зону, а в Алеппо - к 2016 году, когда сирийская правительственная армия штурмом взяла город.

Позиция Ирана

На всякий случай Иран усилил свою поддержку Дамаску. Аракчи на встрече с Фиданом сказал, что он ясно дал понять: Иран всесторонне поддерживает президента Башара Асада, сирийское правительство, армию и народ.

Иран уже подкрепил свои слова делом. По информации Reuters, в ночь на 2 декабря на территорию Сирии вошли отряды Сил народной мобилизации ("Хашд аш-Шааби"), иракской коалиции шиитских группировок, которые действуют в сотрудничестве с Тегераном. Согласно источникам агентства, это "свежее подкрепление" направляется на передовую и состоит как из иракских сил, так и из афганских боевиков, участвовавших в боевых действиях на стороне сирийского правительства в начале гражданской войны.

Мнения экспертов

Эксперт РСМД Кирилл Семенов, комментируя ситуация для "Вестника Кавказа", отметил, что на встрече представителей России, Турции и Ирана в Дохе основная задача будет состоять в прекращении боевых действий. "Думаю, важной темой будет поиск мер по сирийскому урегулированию", - сказал он.

"Представители трех стран будут думать над тем, как остановить нынешний этап эскалации и обрисовывать сценарии того, как будет выглядеть день после остановки боевых действий, чтобы к этому эскалационному сценарию больше не возвращаться. Они могут создать формат новых переговоров или реанимировать старые, чтобы больше не допускать таких коллапсов", - пояснил Кирилл Семенов.

С ним согласилась вице-президент Центра ближневосточных исследований, преподаватель Лицея РАНХиГС Екатерина Смирнова. "Сторонам будет необходимо на встрече в Дохе выработать новый механизм деэскалации. Безусловно, Турция поддерживала и финансировала оппозиционные силы в рамках группировок Сирийской национальной армии, но популяризация террористов ХТШ явно не входила в планы Анкары. Поэтому у всех сторон есть необходимость в достижении позитивных результатов", - указала она.

"Для Анкары это нивелирование курдского фактора, отправка беженцев обратно в Сирию и нормализация отношений с Дамаском. Для Тегерана – деэскалация, сохранения иранских интересов и присутствия в Сирии. Для Москвы же важно обеспечить безопасность союзнику в лице официального Дамаска и также защитить свои национальные интересы и репутацию в регионе", - сообщила востоковед.

"На мой взгляд, именно это и будет обсуждаться на встрече в Дохе, так как дестабилизация Сирии грозит катастрофой для Турции и Ирана и, в долгосрочной перспективе, даже для Израиля. Поэтому участники встречи будут работать над подготовкой дорожной карты урегулирования текущего обострения и попытаются окончательно проработать решение многолетнего сирийского кризиса", - заключила Екатерина Смирнова.