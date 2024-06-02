Гарибашвили опроверг уход из правящей партии Грузии

Бывший премьер Грузии, занимающий в настоящее время должность председателя правящей партии, опроверг сведения о своем уходе с занимаемой должности. Он подчеркнул, что распространением данной информации занимается оппозиция.

Председатель "Грузинской мечты" Ираклий Гарибашвили отреагировал на появившуюся в прессе информацию о своем уходе из правящей партии.

Он подчеркнул, что это ложь, распространяемая контролируемыми радикальной оппозицией СМИ.

"Эта дезинформация имеет единственную цель – ввести общественность в заблуждение и вызвать искусственный ажиотаж"

– председатель "Мечты"

Он добавил, что продолжает работать на указанной должности и не собирается никуда уходить.

"Хочу подчеркнуть, что я продолжаю работать в качестве председателя "Грузинской мечты", являюсь членом нашей команды и вся остальная по содержанию информация не соответствует действительности"

– Ираклий Гарибашвили

Напомним, Гарибашвили занимал должность главы грузинского правительства два раза - с ноября 2013 по декабрь 2015 года и с февраля 2021 года по февраль 2024 года.