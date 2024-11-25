Из России на Байконур будут летать самолеты

Главный космодром Казахстана станет ближе для россиян – вскоре на Байконур начнут летать рейсовые самолеты, такое решение приняла российско-казахстанская межправительственная комиссия по космодрому.
"Стороны договорились предоставить право: назначенным российским перевозчикам выполнять до 14 регулярных рейсов в неделю в г. Байконур и обратно; назначенным казахстанским перевозчикам выполнять до 14 регулярных рейсов в неделю в г. Байконур и обратно"
- протокол межправительственной комиссии
Тем же документом определены и объекты туризма на космодроме – в их список включили стартовый комплекс "Гагаринский старт", музей космодрома, наблюдательный пункт и строительную площадку нового космодрома "Байтерек", передает Sputnik Казахстан.
Также Казахстан в рамках развития туризма на Байконуре берет на себя подготовку сокращения сроков представления заявки на получение допуска на объекты комплекса "Байконур", говорится в документе.