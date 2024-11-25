Вестник Кавказа

Из России на Байконур будут летать самолеты

Байконур
© Фото: Александр Кузнецов/ “Вестник Кавказа“
Власти России и Казахстана договорились о регулярных авиарейсах на Байконур – их наладит совместная межправительственная комиссия, пассажирские самолеты будут летать в космопорт дважды в день.

Главный космодром Казахстана станет ближе для россиян – вскоре на Байконур начнут летать рейсовые самолеты, такое решение приняла российско-казахстанская межправительственная комиссия по космодрому.

"Стороны договорились предоставить право: назначенным российским перевозчикам выполнять до 14 регулярных рейсов в неделю в г. Байконур и обратно; назначенным казахстанским перевозчикам выполнять до 14 регулярных рейсов в неделю в г. Байконур и обратно"

- протокол межправительственной комиссии

Тем же документом определены и объекты туризма на космодроме – в их список включили стартовый комплекс "Гагаринский старт", музей космодрома, наблюдательный пункт и строительную площадку нового космодрома "Байтерек", передает Sputnik Казахстан.

Также Казахстан в рамках развития туризма на Байконуре берет на себя подготовку сокращения сроков представления заявки на получение допуска на объекты комплекса "Байконур", говорится в документе.

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