Россия и Иран обновят отношения в ближайшее время

В Кремле прокомментировали настрой России и Ирана относительно подписания Договора о стратегическом партнерстве, которое должно состояться в ходе визита иранского президента в РФ.

Москва и Тегеран не собираются откладывать в долгий ящик подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Стороны действительно не намерены тянуть с подписанием"

– представитель Кремля

В то же время, пресс-секретарь российского лидера уточнил, что на сегодняшний день неясно, состоится ли визит в Россию президента Ирана Масуда Пезешкиана, в ходе которого и должен быть подписан договор, до нового года.

Песков уточнил, что на данный момент в графике Путина такого визита нет.

В то же время, подчеркнул представитель Кремля, если возникнет необходимость, то подобные события обычно очень быстро проходят согласование.

В любом случае, добавил Песков, визит президента Исламской Республики в Россию готовится.

Что задерживает договор России и Ирана?

Заведующая сектором Ирана Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Нина Мамедова в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратила внимание, что Россия готова подписать новый договор с Ираном в любое время.

"Договор уже готов, он очень хорошо составлен и его можно подписывать. До сих пор этого не произошло, поскольку погиб предыдущий президент Ирана Эбрахим Раиси и возникла необходимость внеочередных президентских выборов. Под этим официальным предлогом Тегеран отложили подписание нового договора с Россией. Но времени с избрания Масуда Пезешкиана уже прошло довольно много, и остается только удивляться, почему договор все еще не подписан. Судя по всему, церемония подписания до сих пор откладывается не по нашей инициативе, а по инициативе иранской стороны", - сообщила она.

По оценке востоковеда, дело в российско-американских контактах. "В преддверии прихода к власти Дональда Трампа очень многое зависит от перемен в политике США на Ближнем Востоке. И мы должны признать, что эти перемены будут сказываться на наших отношениях с Ираном. Та же степень санкционного давления при Трампе и на Россию, и на Иран еще недостаточно ясна. Поэтому, я думаю, до января наш договор не будет подписан", - пояснила Нина Мамедова, добавив, что обе страны заинтересованы в обновлении стратегического договора.

"Предыдущий договор очень хорошо работал, и мы на него все ссылались, он давал возможность видеть перспективы нашего сотрудничества. Сейчас для нас Иран – партнер безусловно выгодный, и планы у нас довольно значительные разрабатываются и с той, и с другой стороны. Но в иранском политическом истеблишменте существуют разные точки зрения как на усиление отношений с Россией, так и на их охлаждение. Конечно, никто в Тегеране не говорит, что отношения с Москвой нужно ограничивать, они понимают, что мы для них даже более выгодный партнер, чем они для нас. Но Иран не заинтересован в том, чтобы попадать еще и под вторичные санкции за экономические связи с Россией", - указала эксперт.

"Тем не менее, что бы ни решили в США и в Евросоюзе, договор готов. В нем предусмотрены, как и в предыдущем договоре, все основные направления нашего сотрудничества – они не изменяются, документы прежних лет в нем учтены, так как они хорошо действовали. Будут добавлены определенные абсолютно новые пункты – по тем направлениям, которые возникли в последнее десятилетие. Также в договоре будет учтено, что и та, и другая страна находятся под санкциями и объективно заинтересованы в развитии экономического сотрудничества", - заключила Нина Мамедова.