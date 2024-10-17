Вестник Кавказа

В город Шуша в Азербайджане возвращаются 48 семей

Крепость в Шуше
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Бывшие вынужденные переселенцы в Азербайджане продолжают возвращаться в родные города. Сегодня 48 семей переезжают в Шушу.

Азербайджан продолжает реализовывать программу по возвращению бывших вынужденных переселенцев на освобожденные территории. В среду очередная группа азербайджанцев вернется в восстановленный город Шуша.

Автоколонна стартовала из Гарадагского района Баку и через несколько часов прибудет в город Шуша. Сегодня в родной город переезжают 48 семей – 164 человека.

© Фото: Trend

Шуша, сердце азербайджанской культуры, была освобождена четыре года назад, это произошло 8 ноября 2020 года. С тех пор Азербайджан работает над восстановлением города, чтобы жизнь возвращающегося населения была комфортной.

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