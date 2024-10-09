Вестник Кавказа

В Шуше на свет появится первый за 32 года ребенок

В Шуше на свет появится первый за 32 года ребенок
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В азербайджанском городе Шуша врачи приняли роды у местной жительницы. Ее дочь стала первым ребенком, родившимся в Шуше после освобождения от оккупации.

Население Шуши в Азербайджане увеличилось - на свет появилась девочка, первый рожденный в освобожденном городе ребенок.

Новорожденную принимали специалисты в больнице модульного типа, возведенной после освобождения Шуши. Роды приняла врач-акушер-гинеколог Тарана Гасанова. На свет появилась девочка весом 3,2 кг и ростом 54 см. И новорожденная, и ее мама - местная жительница Таран Хамиева 1990 года рождения, в настоящее время остаются в больнице. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное, говорится в сообщении Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Азербайджана.

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