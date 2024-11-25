Новогодние траты россиян превысят 30 тыс рублей

Сколько россияне планируют потратить на новогоднее празднование? Опрос показал, что траты составят около 30 тыс рублей и будут значительнее прошлогодних.

В среднем на то, чтобы отпраздновать приход Нового 2025 года жители РФ готовы выделить около 30,1 тыс рублей, следует из данных опроса исследовательской группой ДРТ.

Средние траты на предстоящий Новый год окажутся на 14% больше, чем в прошлом году, тогда встреча Нового года обходилась гражданам менее чем в 26 тыс рублей.

Большинство респондентов потратят 44% средств на новогодний стол, 40% на подарки, 16% - на развлечения. При этом 15% россиян сообщили, что не планируют делать подарки, а почти 60% закладывают на эту статью расходов около 10 тыс рублей.

При этом почти треть опрошенных в этом году хотят снизить новогодние расходы, потратить больше, чем на празднование наступления 2024 года готовы лишь 24% россиян.

В опросе приняли участие 1600 респондентов со всей России в возрасте 18-65 лет с разным уровнем дохода, передает издание «РБК».