Вестник Кавказа

Новогодние траты россиян превысят 30 тыс рублей

Новогодние траты россиян превысят 30 тыс рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сколько россияне планируют потратить на новогоднее празднование? Опрос показал, что траты составят около 30 тыс рублей и будут значительнее прошлогодних.

В среднем на то, чтобы отпраздновать приход Нового 2025 года жители РФ готовы выделить около 30,1 тыс рублей, следует из данных опроса исследовательской группой ДРТ.

Средние траты на предстоящий Новый год окажутся на 14% больше, чем в прошлом году, тогда встреча Нового года обходилась гражданам менее чем в 26 тыс рублей.

Большинство респондентов потратят 44% средств на новогодний стол, 40% на подарки, 16% - на развлечения. При этом 15% россиян сообщили, что не планируют делать подарки, а почти 60% закладывают на эту статью расходов около 10 тыс рублей.

При этом почти треть опрошенных в этом году хотят снизить новогодние расходы, потратить больше, чем на празднование наступления 2024 года готовы лишь 24% россиян.

В опросе приняли участие 1600 респондентов со всей России в возрасте 18-65 лет с разным уровнем дохода, передает издание «РБК».

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1130 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В России подсчитали среднюю стоимость новогоднего стола

В России подсчитали среднюю стоимость новогоднего стола

Музей 7 ноября, парк Мтацминда и монумент Дидгори: лучшие фото ноября 2024

Музей 7 ноября, парк Мтацминда и монумент Дидгори: лучшие фото ноября 2024

Анапа забронирована на Новый год на 60%

Анапа забронирована на Новый год на 60%

Жители Азербайджана отдохнут неделю на Новый год 2025

Жители Азербайджана отдохнут неделю на Новый год 2025

Что хотят россияне на Новый год?

Что хотят россияне на Новый год?

Елки перед Новым годом защитят в Абхазии

Елки перед Новым годом защитят в Абхазии

Главную новогоднюю елку Сочи поставят в середине декабря

Главную новогоднюю елку Сочи поставят в середине декабря

Тбилиси начнет отмечать Новый год 13 декабря

Тбилиси начнет отмечать Новый год 13 декабря

В Подмосковье выбрали главную елку страны

В Подмосковье выбрали главную елку страны

Названы самые дорогие города России на новогодние каникулы

Названы самые дорогие города России на новогодние каникулы

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы