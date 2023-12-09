Новогодняя столица России: как встретить Новый год в Кирове и что там посмотреть?

Статус новогодней столицы Киров, отметивший свое 650-летие, получил от Суздаля. С 7 декабря 2024 года по 7 января 2025 года по всей Кировской области пройдет более 1000 мероприятий, посвященных празднованию Нового года. Расскажем, как отпраздновать Новый год в Кирове.

7 декабря в центре Кирова на пешеходной Спасской улице начнется фестиваль новогодних елей. Каждый регион России будет представлен оригинально украшенной елкой, т.е. теми игрушками, которые пришлет так или иная республика, область или край. Можно будет полюбоваться 89 украшенными елками из 89 субъектов РФ.

© Фото: 650kirov.ru

Главный символ Новогодней столицы на протяжении последних лет остается неизменным — это хрустальная снежинка, а логотипом Кирова как центра новогодних празднеств 2025 года станет Вятская птица счастья. Птица счастья — один из основных элементов народного творчества вятских мастеров, украшающая собой дымковские игрушки и подносы, изысканные вятские кружева и вышивку, а также символизирующая любовь, спокойствие и мудрость.

Помимо фестиваля елок на Спасской улице будет работать Вятская ярмарка с павильонами, где можно будет купить сувениры, в основном ручной работы, а также отведать блюда местной кухни, среди которых пельмени с медвежатиной и знаменитый грибной суп — губница.

В детском парке «Аполло» вятский Дед Мороз будет радовать малышей играми, квестами, загадками, а победители получат от него желанные призы.

© Фото: 650kirov.ru

Программу для гостей города подготовил Театр кукол им. А.Н. Афанасьева. Основанный в 1935 году кировский театр кукол имеет богатую историю, в которую вписал свое имя драматург Евгений Шварц. Именно для этой театральной труппы им была написана пьеса «Красная шапочка». В дни празднеств театр покажет спектакли: «Снежная королева», «Где зимуют чудеса?», «Ночь перед Рождеством».

Любителям космической тематики будет интересно провести время в Музее К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики. Именно в Вятке знаменитый ученый подростком занимался конструированием своих первых моделей и проведением опытов с аэростатом.

6,7 и 8 января будет представлена программа «Золушка» под художественным руководством двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Ирины Слуцкой с участием мастеров спорта.

Также стоит сходить в Вятский художественный музей им. Васнецовых, основанный самими художниками в 1910 году. Музей славится богатой коллекцией полотен братьев Васнецовых, а также картинами Шишкина, Репина, Айвазовского, Кандинского, Левитана. Здесь также можно увидеть экспозицию древних икон и работы резчиков по кости.

© Фото: 650kirov.ru

Бесплатно покататься на коньках можно по адресам

Театральная площадь

Спасская площадь

парк им. Гагарина

Кочуровский парк

каток в Метрограде.

© Фото: 650kirov.ru

Платные катки с прокатом коньков открыты на

стадионе «Родина»

стадионе «Динамо»

катке «Локомотив»

в парке Победы.

Трассы с прокатом лыж:

лыжная база «Заречка»

Порошино

лыжная база Перекопа

© Фото: 650kirov.ru

Также Киров предлагает услуги горнолыжных комплексов. Их здесь немного, но плюс в том, что два из них находятся в черте города:

*Ski Club — имеет три трассы протяженностью 250-300 метров разного уровня сложности для катания также и на сноуборде

*Калинка — имеет пологий склон, что станет отличным вариантом для начинающих.