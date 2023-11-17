Новогодняя столица России: как встретить Новый год в Суздале и что там посмотреть?

Древний Суздаль в 2024 году отметит свое 1000-летие. В связи с этим он объявлен Новогодней столицей 2024. В этом статусе город будет встречать гостей в последние дни декабря. На новогодние мероприятия ожидается прибытие 300 тыс. гостей. Несколько месяцев Суздаль напоминал одну большую строительную площадку. Сейчас завершаются подготовительные работы.

Отремонтирован мост через Каменку, отреставрированы знаковые объекты, приведена в порядок Торговая площадь, она станет центром торжеств. На проведение новогодних мероприятий администрация города выделила 50 млн рублей.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Программа праздника в Суздале

Праздничный марафон начнется 24 декабря. Прозвучит специально написанная к юбилею музыкальная композиция. Вплоть до Рождества на Торговой площади, где установят главную суздальскую елку, будет работать большой каток, пройдут анимационные программы.

В новогоднюю ночь в центре Суздаля состоится большое интерактивное шоу с Дедом Морозом и Снегурочкой, свое мастерство покажут творческих коллективы.

На Рождество Христово в Суздаль приедут мастера колокольного звона из разных городов Золотого Кольца России. На передвижной звоннице будут звучать колокольные перезвоны. На большом экране будут транслировать поздравления городу-музею.

Еще одной площадкой праздника станет суздальская Красная площадь, где всю первую неделю 2024 года будут проходить концерты, героями праздника станут и ростовые куклы "сказочные суздальчата". Следить за торжествами можно будет следить онлайн.

В городе повсеместно пройдут театрализованные действа и представления, исторические квесты, мастер-классы, игры, конкурсы, под звуки древнерусских инструментов прозвучат песни, былины и сказки.

В целом новогодние праздники в Суздале обещают быть насыщенными и интересными.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Суздаль - один из древнейших городов России. Впервые название "Суждаль" упоминается в летописи в 1024 году. Археологические раскопки позволяют отнести его к IX веку. При князе Юрии Долгоруком в начале XII столетия город стал центром Ростово-Суздальского княжества. Его не случайно называют "городом-заповедником", "жемчужиной Золотого кольца", "путешествием во времени", "музеем под открытым небом" и так далее. Город в среднем посещают 1,5 млн туристов в год.

Город с населением порядка 10 тыс. человек, уникален тем, что на площади 10 кв. км сосредоточено 305 памятников архитектуры истории и культуры, и у каждого своя история. Почти с любой точки города можно увидеть какой-нибудь исторический объект. Особое удовольствие доставит прогулка по древним улочкам Суздаля, по деревянным мостам, поездка на конных экипажах, созерцая под звон бубенцов интереснейшие исторические достопримечательности города.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Суздальский кремль

Это самая старая часть города. В кремле размещался княжеский двор и дружина, а также двор епископа с городским собором. В XI - XII кремль был обнесен крепостью с кольцом земляных валов с бревенчатыми стенами и башнями на них, защищавшими вход внутрь кремля. Сама крепость не сохранилась до наших дней, на ее месте можно увидеть земляные валы и рвы. В архитектурный ансамбль кремля входит:

Богородице-Рождественский собор (1222 - 1225 годы)

Архиерейские палаты XV—XVIII веков

Никольская церковь (1766 год)

Рождественский собор знаменит лазурью и звездами куполов. В XVII веке рядом с ним была построена колокольня с часами, на циферблате которой можно увидеть вместо цифр буквы древнерусского алфавита. Комплекс Архиерейских палат служил жильем для суздальских церковных владык. В здесь действует экспозиция, посвященная истории Суздальского кремля и самого города.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Спасо-Евфимиев мужской монастырь (1352 год)

В его стенах покоится князь Дмитрий Пожарский, здесь можно послушать мужской хор. Его часто называют "Музейный Град". В помещения монастыря сосредоточено большое количество экспонатов древней эпохи, развернуты порядка 10 различных экспозиций и выставок. Монастырь внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ризоположенский женский монастырь (1207 год)

Основан еще до монгольского нашествия. Из большого количества построек монастыря до настоящего времени сохранились лишь Ризоположенский собор и Святые ворота. На территории монастыря также находится Преподобенская колокольня высотой 72 метра. Построена в 1819 году в честь победы над Наполеоном. В Суздале запрещено строительство домов более трех этажей, чтобы не загораживать многочисленные памятники архитектуры. Благодаря этому, Преподобенскую колокольню видно с любой точки города. Наверху оборудована смотровая площадка, с нее открывается потрясающий вид на город.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Музей деревянного зодчества

На его территории создана типичная "русская деревня" XVII - XIX веков с подлинными церквями, избами, колодцами, овинами и мельницей. Можно посмотреть интерьеры старинных домов и изб с русской печью, деревянным убранством, сундуками, лавками и другими элементами быта, орудиями ремесел.

Ансамбль Торговой площади (1806 - 1811 годы)

Это географический центр города. Зимой от нее, как и век назад, можно взять извозчика на расписных санях и прокатиться по городу. Здесь же расположены Торговые ряды, построенные по образцу Гостиного двора в Санкт-Петербурге. Это длинное прямоугольное строение с арками и колоннами. Еще в XVII веке здесь шла бойкая торговля. Суздаль в те времена был довольно богатым городом. Через него по реке Каменке проходили торговые пути, и в частности, шел путь "из варяг в персы", соединяющий Балтийское море с Каспийским. В городе были развиты торговля и ремесло. На многочисленные ярмарки съезжались купцы и торговый люд. Сейчас Торговые ряды, в основном, заняты лавками с сувенирами, изделиями народных промыслов, деревенской продукцией, домашними заготовками местных жителей. Однако ожидается, что на предстоящие новогодние празднества здесь раскинется огромная ярмарка, на которой можно будет приобрести товары со всех уголков нашей необъятной страны.

Исторический интерес в Суздале также представляют Покровская обитель, Александровский монастырь, памятники посада, Заречной стороны, слободы Скучилихи и многое другое.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кинематографическая столица

Особая атмосфера старины Суздаля манит сюда кинематографистов. В городе снято более 80 кинокартин. На одной из улиц установлен памятник снимавшемуся здесь фильму "Андрей Рублев", а хозяева дома, в котором в 1964 году снимался фильм "Женитьба Бальзаминова", превратили его в своего рода музей с костюмами персонажей, реквизитом, множеством фотографий. Суздаль видел многих известных актеров и режиссеров, а жители города часто становятся участниками съемок известнейших фильмов. В Проездной башне Спасо-Евфимиевского монастыря открыта выставка "Суздаль в кино", где представлены фото- и видеоматериалы, посвященные богатой кинематографической истории города.

Где поесть?

В Суздале более 60 кафе, ресторанов, трактиров, многие из них с национальным колоритом. Посетите Дом русского чаепития, где можно потрапезничать, отведав блюда русской национальной кухни, например пельмени из утиных потрохов с копченой грушей или вареники с пряной капустой и сыровяленной уткой. В ресторане "Гостиный двор" можно заказать уху из стерляди и форели, а также хлеб на закваске с копченым маслом и черной солью, в "Русском подворье" - сома с глазурью из кваса и взбитым тыквенным маслом. Здесь русская кухня во всех ее проявлениях, от привычных нам "домашних" блюд до забытых необычных рецептов.

Как добраться?

Суздаль находится во Владимирской области. Там нет аэропорта и железнодорожных веток. Зато можно доехать из Владимира на комфортабельном автобусе за 50 минут. Расстояние 24 км, стоимость билета 145 рублей. Такси эконом-класса стоит 2000 рублей. Можно доехать также на автобусе из Москвы, от Щелковского вокзала (220 км). Время в пути 4 часа, билет от 945 рублей. На автомобиле из Москвы по трассе М-12 поездка займет в среднем три часа.