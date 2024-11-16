Трем высокогорным селам в КЧР вернули свет

Минувшей ночью энергетики восстановили энергоснабжение трех высокогорных поселений в Карачаевском районе в Карачаево-Черкесии, прерванное мощным снегопадом.
В Карачаевский район Карачаево-Черкесии (КЧР) вернулось электричество – энергетикам удалось устранить повреждение ЛЭП, вызванное мощным снегопадом – электроэнергия уже подается в дома жителей трех высокогорных поселений, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
"Аварийно-восстановительные работы завершены. Подача электроэнергии абонентам сел Карт-Джурт, Учкулан и Хурзук восстановлена и осуществляется по штатной схеме"
- МЧС по КЧР
Обеспечить ремонт в кратчайшие сроки позволила помощь, оказанная местным энергетикам спасателями, которые предоставили для ремонта своих специалистов и специальную технику, передает "Интерфакс".