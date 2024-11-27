Многоквартирный дом горел в Изобильном

Во вторник в доме в Изобильном загорелась квартира. В результате ЧП пострадал ребенок, сейчас его жизни ничего не угрожает.

В городе Изобильный 3 декабря вспыхнул пожар в многоквартирном доме. Об этом сказано в сообщении, размещенном в Telegram-канале ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю.

К настоящему времени возгорание удалось ликвидировать. Его площадь составила 5 кв метров.

Пожар вспыхнул в квартире, расположенной на третьем этаже здания. Эвакуированы были 10 жильцов. Согласно предварительной информации, в результате происшествия пострадал ребенок. Его доставили в больницу с признаками отравления продуктами горения.

В тушении участвовали полтора десятка специалистов.