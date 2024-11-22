Вестник Кавказа

Утренний пожар в Кисловодске убил человека

Утренний пожар в Кисловодске убил человека
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Утром в Кисловодске вспыхнул пожар, погиб один человек. По предварительным данным, возгорание произошло из-за замыкания проводки.

В одной из квартир Кисловодска в Ставропольском крае сегодня утром произошло возгорание, есть погибший, пишет пресс-служба регионального МЧС.

Сигнал о пожаре в доме по улице Луначарского поступил в 4:00 мск. Огонь вспыхнул на первом этаже, площадь составила 150 кв м. Спасатели эвакуировали 10 человек и уничтожили возгорание.

Отмечается, что на месте происшествия действовали 24 представителя МЧС и 9 единиц техники. Во время ликвидации огня было обнаружено умершее тело.

В краевом Следкоме заявили, что погибшим оказался мужчина 1988 года рождения. По предварительным данным, дом загорелся из-за замыкания электропроводки.

В надзорном органе подчеркнули, что следователи устанавливают причину гибели мужчины, уже назначены судебные экспертизы. Все решения будут приняты после установления обстоятельств.

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