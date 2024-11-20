В Махачкале снова вспыхнула автозаправка

Дагестанским спасателям сегодня пришлось тушить очередную АЗС, вспыхнувшую в Махачкале – пожар охватил площадь в 20 квадратных метров, однако прибывшие по вызову огнеборцы оперативно локализовали огонь.
Сегодня вечером в столице Дагестана Махачкале загорелась автозаправочная станция, сообщает в своем Telegram-канале МЧС России.
"В Махачкале загорелась заправка. На проспекте Мирзабекова огонь охватил заправочные колонки и автомобиль. Пожар локализован на 20 "квадратах". Пострадавших нет"
- МЧС России
К счастью, спасатели сработали очень оперативно – благодаря этому им удалось быстро локализовать огонь. Тушение пожара продолжается, сейчас на месте работают 26 специалистов и семь единиц техники, сообщили в ведомстве.