"Победа" не планирует сокращать международные перевозки

Авиарейсов "Победы" в другие страны в будущем году будет столько же, сколько и в 2024 году. Сокращения международных перевозок не планируется.

Сегодня около 15% всех авиарейсов компании "Победа" выполняются по международным маршрутам, в будущем году уменьшать долю международных перевозок не планируется, объявил гендиректор компании Дмитрий Тыщук.

"Сегодня в нашей маршрутной сети порядка 15% международных направлений. Кардинальных изменений мы не собираемся делать. Примерно такую пропорцию и будем оставлять"

– Тыщук

Он рассказал, что в 2023 году пассажиропоток компании составил 13 млн человек, в 2024 году - около 13,6 млн человек, в 2025 году планируется сохранить достигнутые показатели.

"Получится рост или нет - сейчас сложно сказать. Потому что все наши самолеты задействованы на максимуме, все показатели и по загрузке, и по налету максимальны на сегодня"

– перевозчик

В основном зарубежные рейсы "Победа" выполняет по курортным направлениям - Турция и ОАЭ, а также в постсоветские республики - Армению, Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан.