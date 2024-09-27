Вестник Кавказа

Дополнительные рейсы в Сочи появятся в новогодние праздники

Сочи
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Самолеты будут чаще летать в Сочи в период новогодних праздников. Частоту рейсов по случаю Нового года нарастит компания Nordwind.

Ближе к Новому году авиарейсов в https://vestikavkaza.ru/tags/sociСочи станет больше, решение о наращивании частоты полетов приняли в компания Nordwind - базовом перевозчике воздушной гавани Сочи.

Дополнительные авиарейсы появятся в расписании на период с 23 декабря по 12 января. Так, число еженедельных рейсов увеличится до четырех между Сочи и Москвой, до пяти - между Сочи и Петербургом. Кроме того дополнительные рейсы в новогодний сезон появятся по направлениям Казань, Уфа, Пермь, Челябинск, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Красноярск, Оренбург, Нижний Новгород, Самара.

По оценкам туроператоров, места размещения в Сочи и на горных курортах Кубани в праздники будут на 100% забронированы, на начало ноября номерной фонд забронирован на 80%.

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