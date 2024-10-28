ЦАХАЛ подготовилась к возможной атаке Ирана

Армия обороны Израиля, ЦАХАЛ, готова к возможной атаке Ирана – все ее подразделения находятся в повышенной боеготовности, прорабатываются варианты потенциального удара не напрямую, а с территорий сопредельных стран.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) тщательно готовится к возможному ответу Ирана на недавний израильский удар, пишет израильская газета Jerusalem Post со ссылкой на военные источники.

"Армия Израиля повысила боеготовность в ожидании возможного иранского ответа на недавний удар Израиля"

- Jerusalem Post

Сейчас идет активная работа разведки, в первую очередь к возможной атаке готовятся ВВС Израиля, при этом не исключается, что Иран готовит свой удар с территорий Сирии, Йемена или Ирака, отмечает издание, передает РИА Новости.

Впрочем, израильские военные не исключают, что армия Ирана все же повременит с ответным ударом до окончания президентских выборов в США, стартующих сегодня – военные ИИ уже получили такое предупреждение от американских властей, пишет газета.

Напомним, ранее Иран высокопоставленный официальный представитель ИРИ заявил, что не заставит долго ждать ответа на атаку Израиля, и она может произойти до 5 ноября – даты, когда в США намечено проведение очередных президентских выборов, и этот ответ будет довольно болезненным.