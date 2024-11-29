Вестник Кавказа

Протесты в Грузии. Когда азербайджанцы вернутся в Армению, а армяне в Карабах?

Телерадиоведущий Гия Саралидзе и аналитик Марина Лагутина обсудили с депутатом парламента Азербайджана Расимом Мусабековым новости региона Южного Кавказа за неделю в программе «Главное».

В московской студии «Вестника Кавказа» Марина Лагутина и Гия Саралидзе по видеосвязи обсудили с депутатом парламента Азербайджана Расимом Мусабековым положение дел Грузии и ее отход от евроинтеграции, перспективы возвращения азербайджанцев в Армению и армян в Азербайджан, а также взаимодействие Армении с ОДКБ и НАТО.

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