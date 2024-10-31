Международный банковский форум стартовал в Баку

Баку принимает восьмой Международный банковский форум. На двухдневном форуме эксперты из разных стран обсудят ряд актуальных тем, в том числе цифровой банкинг, международные платежи и современные бесконтактные технологии.

Двухдневный VIII Международный банковский форум проходит в столице Азербайджана.

На открытии мероприятия выступил гендиректор Центрального банка Азербайджана Вюсал Халилов, он рассказал о "зеленой таксономии", которая поможет в достижении целей устойчивого развития.

""Зеленая таксономия" является важной рамочной основой, которая позволяет оценивать экологическое воздействие инвестиций и направлять финансовые потоки в экологически устойчивые проекты. Этот шаг не только усиливает экологическую ответственность банковского сектора, но и создает мощную базу для достижения целей устойчивого развития"

– Вюсал Халилов

Потенциал республики в области цифровизации и развития финтех-экосистемы оценил замглавы Агентства по банковскому регулированию и надзору Мустафа Айдын. По его словам, перед Азербайджаном открываются возможности для регионального лидерства в банковском секторе. Сотрудничество Азербайджана и Турции в сфере цифрового банкинга может усилить позиции обеих стран в банковской и финтех-сфере.

Отметим, что в списке основных тем форума значатся цифровая трансформация, стратегия работы с данными и аналитикой, бесконтактные технологии, мгновенные, бесшовные и совместимые международные платежи, революция децентрализованных финансов (DeFi), облачные системы и альтернативы для устаревших технологий, цифровизация через призму кибербезопасности и устойчивости, экологичное и устойчивое банковское обслуживание (ESG).