Азербайджано-Российский деловой совет провел заседание в Баку

Очередное заседание Азербайджано-Российского делового совета состоялось сегодня в Баку. На нем было избрано правление Совета. Его председателем стал Эмин Агаларов.

Азербайджано-Российский Деловой совет собрался на заседание в Баку.

В мероприятии приняли участие официальные лица, а также свыше более 90 представителей организаций и структур из различных сфер экономики, включая сельское хозяйство, машиностроение, нефтехимию, банковский сектор, логистику и так далее.

На заседании выступил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров. Он отметил развитие сотрудничества между Москвой и Бак, указал на важность механизма партнерства Азербайджано-Российского Делового совета для диверсификации торгово-экономических отношений. Глава Минэкономики Азербайджана обратил внимание на то, что работа по реализации совместных инвестпроектов и торгового потенциала делает еще более прочными связи между деловыми кругами, что содействует экономическому развитию и России, и Азербайджана.

Самед Гурбанов рассказал о деятельности созданного деловыми кругами двух стран Азербайджано-Российского Делового совета, поведал о работе по развитию торговых и деловых связей между РФ и АР, поддержке интересов бизнес-сообщества Азербайджана.

Затем состоялись выборы в состав правления Совета. Председателем правления был избран учредитель компании Agalarov Development Эмин Агаларов, заместителями председателя – исполнительный директор AZPROMO Юсиф Абдуллаев и директор компании Nardaran Invest Гамбар Баненярлы.

Эмин Агаларов указал на важное значение Совета для активизации бизнес-диалога между предпринимателями и расширения возможностей партнерства для деловых кругов России и Азербайджана.

Кроме того, Самеду Гурбанову была вручена почетная грамота за вклад в развитие экономических отношений РФ и АР.