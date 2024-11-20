Грузооборот на границе Азербайджана и России вырос в пять раз

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил о значительном росте оборота грузов на российско-азербайджанской границе. Он также отметил, что большое значение для торговли приобрел западный транспортный маршрут между Россией и Ираном.

О многократном росте оборота грузов на границе России и Азербайджана рассказал вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"Объем грузов очень серьезно вырос на российско-азербайджанской границе, в пять раз. И мы все время в правительстве уделяем большое внимание совершенствованию и модернизации наших международных пунктов пропуска"

– Алексей Оверчук

Он отметил, что большими экономическими перспективами обладает транспортный маршрут через Азербайджан до Ирана. По словам вице-премьера, здесь уже открыта транспортная автомагистраль, которая отвечает современным требованиям.

Отметим, что торговый оборот между Россией и Азербайджаном достиг $3,5 млрд за девять месяцев 2024 года. Рост составил почти 12% за аналогичный период прошлого года.