Иран призвал исключить Израиль из ООН после удара по Дамаску

В дипломатическом ведомстве Ирана осудили налет Израиля на столицу Сирии. Иран призвал ограничить военный потенциал израильской армии путем введения эмбарго, а также исключить страну из ООН.

Иран осудил удар израильских боевых самолетов по пригороду Дамаска, об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

"Иран решительно осудил агрессивное нападение, совершенное сегодня сионистским режимом на жилое здание"

– Исмаил Багаи

МИД Ирана также призвал к санкциям в отношении Израиля. Исламская республика настаивает на введении запрета на поставки оружия, а также призывает исключить Израиль из ООН.

Отметим, что воздушная атака Израиля по Дамаску состоялась в воскресенье. Удар пришелся по жилому кварталу, в ходе налета погибли 5 местных жителей, более 20 были госпитализированы с ранениями.