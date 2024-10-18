Вестник Кавказа

Иран призвал исключить Израиль из ООН после удара по Дамаску

Иран призвал исключить Израиль из ООН после удара по Дамаску
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В дипломатическом ведомстве Ирана осудили налет Израиля на столицу Сирии. Иран призвал ограничить военный потенциал израильской армии путем введения эмбарго, а также исключить страну из ООН.

Иран осудил удар израильских боевых самолетов по пригороду Дамаска, об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. 

"Иран решительно осудил агрессивное нападение, совершенное сегодня сионистским режимом на жилое здание"

– Исмаил Багаи 

МИД Ирана также призвал к санкциям в отношении Израиля. Исламская республика настаивает на введении запрета на поставки оружия, а также призывает исключить Израиль из ООН. 

Отметим, что воздушная атака Израиля по Дамаску состоялась в воскресенье. Удар пришелся по жилому кварталу, в ходе налета погибли 5 местных жителей, более 20 были госпитализированы с ранениями.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1310 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Восточный Азербайджан стал мостом для Ирана и Турции

Восточный Азербайджан стал мостом для Ирана и Турции

Иран призвал ООН принять санкционные меры в отношении Израиля

Иран призвал ООН принять санкционные меры в отношении Израиля

Британия взялась за примирение Израиля с Ираном

Британия взялась за примирение Израиля с Ираном

Иран не отказался от ответа на атаку Израиля

Иран не отказался от ответа на атаку Израиля

Мы выступаем за мирное урегулирование на Ближнем Востоке – МИД Ирана

Мы выступаем за мирное урегулирование на Ближнем Востоке – МИД Ирана

Южный Кавказ идет к прочному миру – Эрдоган

Южный Кавказ идет к прочному миру – Эрдоган

Эрдоган принял участников встречи платформы 3+3 в Стамбуле

Эрдоган принял участников встречи платформы 3+3 в Стамбуле

Встреча 3+3 в Стамбуле как еще один шаг к миру на Южном Кавказе

Встреча 3+3 в Стамбуле как еще один шаг к миру на Южном Кавказе

Стамбул принял заседание 3+3

Стамбул принял заседание 3+3

Встреча Эрдогана с главами МИД в формате &quot;3+3&quot; пройдет без СМИ

Встреча Эрдогана с главами МИД в формате "3+3" пройдет без СМИ

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы