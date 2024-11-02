Вестник Кавказа

Иран решил отложить удар по Израилю после победы Трампа - СМИ

Иран решил отложить удар по Израилю после победы Трампа - СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Как сообщают СМИ, Иран решил отложить удар по Израилю. Решение принято после победы Трампа на выборах президента США.

Тегеран решил повременить с военным ответом Тель-Авиву после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. 

По информации Sky News Arabia, власти Ирана приняли такое решение после сообщения от Трампа, полученного через Багдад. 

Ранее глава Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи пригрозил Израилю и США сокрушительным военным ответом на израильскую атаку 26 октября. 

Отметим, что Дональд Трамп после победы на выборах неоднократно общался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, поддержав израильского главу в стремлении обеспечить безопасность страны. 

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