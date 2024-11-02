Иран решил отложить удар по Израилю после победы Трампа - СМИ

Как сообщают СМИ, Иран решил отложить удар по Израилю. Решение принято после победы Трампа на выборах президента США.
Тегеран решил повременить с военным ответом Тель-Авиву после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.
По информации Sky News Arabia, власти Ирана приняли такое решение после сообщения от Трампа, полученного через Багдад.
Ранее глава Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи пригрозил Израилю и США сокрушительным военным ответом на израильскую атаку 26 октября.
Отметим, что Дональд Трамп после победы на выборах неоднократно общался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, поддержав израильского главу в стремлении обеспечить безопасность страны.