Трамп сгущает тучи над Ираном

После президентских выборов в США во многих странах произошло переосмысление своего будущего. Конечно, никто не исключал победу Дональда Трампа, но теперь это реальность. Одной из стран, где политики обеспокоились возвращением Трампа в Белый дом, является Иран.

Иран и Трамп: первый опыт

По предыдущему президентскому сроку Дональда Трампа мы помним, какие сложности испытывал Иран. Разрыв "ядерной сделки" вернул Исламскую Республику под жесточайший режим санкций. Европейские компании, как Total, Airbus, Siemens и Eni, потеряли многомиллиардные инвестиции, вложенные в развитие нефтяной, газовой и транспортной отрасли Ирана.

Трамп причинил вред Ирану не только в экономике, но и геополитике. 3 января 2020 года в результате авиаудара ВВС США в Багдаде погиб командующий спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. Этот человек курировал почти все прокси войны Ирана на Ближнем Востоке. Пентагон обвинял Сулеймани в подготовке атаки на американских дипломатов и членов дипломатической службы в Ираке, в частности, в нападении на военную базу США в Ираке в декабре 2019 года. США всячески поддерживали противника Ирана в лице Израиля, признавая его территорией Иерусалим и Голанские высоты. Трамп признал КСИР террористической организацией. Страны едва не начали прямую войну, продолжая борьбу через прокси и союзников в Сирии, Ираке, Йемене.

Иран и Байден

Администрация Байдена в свете войны в Газе, конечно, тоже не была благоприятным для Ирана игроком на Ближнем Востоке, Даже избрание президентом реформатора Масуда Пезешкиана, нацеленного на нормализацию отношений с Западом, ничего не изменила, так как эскалация Ирана с Израилем ужесточила антииранский настрой Белого дома. США все больше заявляли о своей приверженности безопасности Израиля и даже ввели новые санкции против Ирана после его апрельской атаки на еврейское государство.

Дополнительные линии напряженности в отношениях создавало сотрудничество Тегерана с Москвой. Вашингтон в сентябре ввел санкции против ИРИ за якобы поставку России баллистических ракет. Иранцы, в свою очередь, обвиняют США в потворстве агрессивным действиям ЦАХАЛ и МОССАД. Тегеран считает, что почти во всех атаках - будь то ликвидация главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране или диверсия со взрывом пейджеров в Ливане - американцы помогали израильтянам. Иран недоволен также тем, что Байден не может остановить израильские операции в Газе и Ливане.

Как видно, фон американо-иранских отношений и без того кошмарный. Что же будет дальше при самом произраильском президенте Соединенных Штатов?

Иран и Трамп: повторение пройденного

Авторитетная американская газета The Wall Street Journal считает, что Ирану не поздоровится. Трамп может ввести новые санкции против иранской нефтяной индустрии и подорвать ядерную программу ИРИ. "Избранный президент Дональд Трамп планирует резко усилить санкции против Ирана и сократить продажи иранской нефти", — говорится в статье.

"Когда Трамп вступит в должность, его подход к Ирану, скорее всего, будет обусловлен тем, что агенты [Тегерана] пытались убить его и бывших высокопоставленных помощников по национальной безопасности", - отметили бывшие чиновники администрации Трампа. Трамп вел систему "максимального давления", добиваясь отказа Ираном от планов создания ядерного оружия, прекращения поддержки "террористических группировок" и улучшения ситуации с правами человека, вспоминает WSJ.

Сам Иран пытается минимизировать риски победы Трампа. 10 ноября министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отреагировал на сообщение ФБР о том, что КСИР якобы готовил покушение на Трампа. Дипломат отверг причастность Ирана к заговору. Аракчи призвал укрепить доверие между странами. "Теперь... придумывается новый сценарий... поскольку убийцы в реальности не существует, привлекаются сценаристы, чтобы сочинить третьесортную комедию", - отметил глава иранского МИД. Сам Трамп после второй попытки покушения в сентябре сказал: "Иран серьезно угрожает моей жизни".

Выражая свою позицию относительно итогов голосования в США 6 ноября, МИД Ирана попытался продемонстрировать безразличие. Официальный представитель ведомства Фатма Мухаджирани сказала, что Иран даже не обеспокоен победой Трампа, так как "для нас нет никакой разницы между двумя кандидатами", и отношения стран уже "фиксированы".

При этом сегодня представитель комитета по нацбезопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Резаи дал понять, что хоть при Байдене никаких улучшений не наблюдалось, но при Трампе ничего хорошего в Тегеране не ожидают. "Все эти годы мы не видели особой рациональности в действиях американцев, так как они находятся под сильным влиянием <...> [израильтян]. Мы действительно не испытываем никакого оптимизма по поводу переговоров или снижения напряженности в отношениях с США", - сказал Резаи в интервью агентству Borna News.

По оценкам депутата, большинство населения в Иране считает избрание Трампа "большой угрозой". Иранцы утешают себя тем, что у США не осталось новых рычагов давления. Все санкции уже введены, говорит Резаи. "Американцам следует изменить свой подход, иначе эпоха Трампа 2.0 ничем не будет отличаться от администрации Байдена", - заметил он.

Израильский фактор

До инаугурации Трампа осталось больше двух месяцев, но поводов для оптимизма в двусторонних отношениях не прибавляется. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху с двойным вдохновением напирает на иранских союзников и устраивает новые провокации. На днях ЦАХАЛ ударил по позициям в сирийских городах Латакия, Джебла и Тартус. Затем под удары израильской армии попали автомобильный завод в провинции Хомс и склад боеприпасов сирийских ВС в Хаме. Также израильская авиация разбомбила жилой дом в Дамаске, в результате чего погибли семь человек. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран "решительно осудил агрессивное нападение, совершенное сегодня сионистским режимом на жилое здание" в Дамаске. Он потребовал от ООН исключить Израиль из своих рядов. Ранее из-за "геноцида в Газе" с таким же предложением выступала и Малайзия.

Израиль как вел, так и продолжает вести военную операцию в Газе. Жертвы уже превысили 50 тыс человек. Признаков перемирия не наблюдается. Израиль фактически отверг план Байдена, а переговоры зашли в тупик. Увольнение Йоава Галанта с поста главы Минобороны - плохой знак с точки зрения миротворчества. Галант выступал за достижение мира и отказ от контроля даже над Филадельфийским коридором в Газе. Хотя ЦАХАЛ так и не приступил к оккупации южных районов Ливана, но регулярно наносит удары по Бейруту и его пригородам. В ожидании инаугурации Трампа Нетаньяху чувствует уверенность и безнаказанность в своих действиях.

Есть ли шанс на позитив?

Конечно, как все будет на самом деле, станет известно только после 20 января - в этот день Трамп вступит в должность президента США. Республиканец считается не только самым произраильским, но и самым непредсказуемым президентом США. В своей предвыборной кампании он обещал решить конфликты на Украине и Газе. Но будет ли он оказывать давление на Израиль или попытается достичь мирного решения на максимально выгодных ему условиях? Это будет зависеть от желания Трампа найти общий язык с Ираном. Со своей стороны иранцы не ставят возвращающемуся президенту палки в колеса и даже дают аванс.

Так, вице-президент Исламской Республики по стратегическим вопросам и бывший глава МИД Джавад Зариф (один из авторов "ядерной сделки") заявил, что "Трамп должен показать, что не будет повторять прошлые ошибочные политические решения". Та же WSJ, рисующая мрачную картину отношений, пишет, что США и Иран могут заключить дипломатическую сделку при Трампе.

При любом исходе Ирану, как и другим крепким орешкам, нужно укреплять свои отношения с альтернативными центрами силы. Тегеран в принципе этим уже занимается, вступив в ШОС и БРИКС и укрепив связи с Китаем, Индией и Россией.