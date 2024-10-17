Биньямин Нетаньяху: За последние несколько дней я трижды разговаривал с Трампом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что за последние несколько дней трижды общался с триумфатором президентских выборов в США Дональдом Трампом. Информацию передал офис израильского лидера.
"За последние несколько дней я трижды разговаривал с избранным президентом США Дональдом Трампом. Это были хорошие и очень важные разговоры. Переговоры призваны еще больше укрепить прочный союз между Израилем и США"
– Биньямин Нетаньяху
Израильский премьер отметил, что стороны имеют полное согласие по всем вопросам, относящимся к теме угрозы со стороны Ирана.
Отметим, что ранее глава Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи пригрозил Израилю и США беспрецедентным военным ответом на израильскую атаку 26 октября. Вооруженные силы США начали подтягивать корабли и авиацию в регион.