Вестник Кавказа

Опасность лавин объявили в горах КЧР

Опасность лавин объявили в горах КЧР
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В высокогорье Карачаево-Черкесии появилась вероятность возникновения лавин. Из-за этого в регионе могут случиться ЧП.

В горах Карачаево-Черкесии объявили лавинную опасность. Она продлится в течение следующих трех дней, передали в республиканском МЧС.

«По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 4 по 6 декабря в горах КЧР лавиноопасно»

- МЧС Карачаево-Черкесии

В ведомстве предупредили о возможности возникновения ЧП. Они могут вызвать повреждения строений, коммуникаций и объектов инфраструктуры. Кроме того, есть вероятность затруднение работы и движения транспорта.

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