Опасность лавин объявили в горах КЧР

В высокогорье Карачаево-Черкесии появилась вероятность возникновения лавин. Из-за этого в регионе могут случиться ЧП.
В горах Карачаево-Черкесии объявили лавинную опасность. Она продлится в течение следующих трех дней, передали в республиканском МЧС.
«По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 4 по 6 декабря в горах КЧР лавиноопасно»
- МЧС Карачаево-Черкесии
В ведомстве предупредили о возможности возникновения ЧП. Они могут вызвать повреждения строений, коммуникаций и объектов инфраструктуры. Кроме того, есть вероятность затруднение работы и движения транспорта.