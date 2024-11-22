Лавина может накрыть горы в КБР

Высокая вероятность возникновения лавин объявлена в Кабардино-Балкарии на ближайшие дни. Туристам стоит особенно строго соблюдать правила безопасности.

В высокогорье Кабардино-Балкарии объявили высокую лавиноопасность. Это касается и курортной зоны выше 2,5 тыс м, рассказали в местном МЧС.

«По представленным северо-кавказским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды данным, с 18:00 2 декабря до 18:00 3 декабря в горах Кабардино-Балкарской Республики лавиноопасно»

- МЧС Кабардино-Балкарии

Самыми лавиноопасными районами считаются Приэльбрусье, Чегет и Азау, а также долина реки Баксан. Именно там находятся популярные у туристов места.

До этого в ведомстве объявили о начале лавиноопасного сезона в горах КБР и попросили туристов кататься только в специально отведенных для этого местах и по возможности не гулять в снегопад.

Напомним, что лавинную опасность объявили и в высокогорье Сочи.