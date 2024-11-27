Противники "Грузинской мечты" расширяют протесты на дневное время

Акция протеста, организованная группой медиков, пройдет сегодня в Тбилиси перед зданиями клиник и больниц. Она стартует в 16:00 (15:00 мск) и станет первой с начала постоянных митингов оппозиционной акцией, которая пройдет не ночью, а в светлое время суток.

В Тбилиси объявлена акция протеста перед клиниками и больницами, где примут участие врачи и медсестры. Такое решение было принято инициативной группой медиков, передали местные СМИ.

Начало акции намечено на 16:00 по местному времени (15:00 по мск). В ходе ее будут звучать лозунги в поддержку евроинтеграции Грузии, против нарушения статьи 78 Конституции и с призывом прекратить насилие.

Протесты в Тбилиси и других городах Грузии идут уже почти неделю. В столице они перерастают в беспорядки: демонстранты используют пиротехнику, коктейли Молотова и камни, чтобы навредить зданию парламента и сотрудникам МВД. Они, в свою очередь, применяют водометы и слезоточивый газ.