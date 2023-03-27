Армения получит новые загранпаспорта в 2026 году

В наступающем 2025 году в Армении определится производитель новых биометрических паспортов – его выберут из трех кандидатов, за это право борются консорциумы из Франции и Германии.

В конце марта наступающего 2025 года в Армении пройдет основной конкурс по выбору производителя новых биометрических паспортов – его победитель определится 31 марта 2025 г, сообщила заместитель главы миграционной службы МВД Армении Нелли Давтян.

"Крайний срок принятия заявок - 8 января. В конкурсе могут участвовать только те организации, которые прошли первый квалификационный этап. Это два консорциума (франко-американский и немецкий) и еще одна немецкая организация"

- Нелли Давтян

Впрочем, процесс будет небыстрый – окончательный договор будет заключен только к июню, а появления новых биометрических паспортов стоит ожидать лишь в 2026 году, отметила Давтян, передает Sputnik Армения.

База данных Миграционной службы переедет в бывшее здание МЧС Армении, в нем же и будут печатать сами паспорта. Здесь же разместится и весь личный состав службы - сейчас сотрудники различных отделов работают по двум разным адресам.

Напомним, решением правительства Армения приостановила выдачу биометрических паспортов на два года в декабре 2022 года, продлив выдачу паспортов старого образца без биометрических данных. Ранее бланки паспортов и ID-карт в Армении печатала польская компания PWPW.