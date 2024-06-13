Рейтинг паспортов: Россия поднялась на 45 строчку

В мировом рейтинге паспортов Россия вышла на 45-ю позицию и сравнялась с Турцией. По российскому паспорту без визы можно отправиться в 116 стран мира.

Российский паспорт улучшил свои позиции в мировом рейтинге "сильных" паспортов, следует из The Henley Passport Index.

В начале 2024 года Россия занимала 51 строчку рейтинга, спустя полгода - 45-ую. Лучше рейтинг РФ был только в 2014 году, тогда российский паспорт получил 38 место.

Сейчас россияне могут попасть без визы или получить визу в паспорт по прилету в 116 стран мира - среди них бывшие республики СССР, государства ближневосточного региона, страны Африки, Латинской Америки. Такой же силой обладает турецкий паспорт, открывающий 116 государств. Беларусь занимает 61 строчку, Казахстан - 64, Азербайджан - 69, Армения на 72 месте.

Лидером мирового рейтинга стал Сингапур, следом идут страны ЕС и Япония.