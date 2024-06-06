Вестник Кавказа

Россия готовит безвизовый режим еще с шестью странами

Россия готовит безвизовый режим еще с шестью странами
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ближайшее время между Россией и рядом стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии могут быть отменены визы. Часть направлений станет безвизовым уже до конца 2024 года.

Россия готовится сделать безвизовыми еще шесть стран мира, об этом рассказал глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

"Мы ведем переговоры с рядом стран о полной отмене виз. В первую очередь, это Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт, Оман, Малайзия, Мьянма. С Мьянмой обсуждаем этот вопрос. Ряд соглашений рассчитываем подписать до конца этого года"

– министр

Он уточнил, что отмена виз поможет росту въездного турпотока.

Арабские путешественники проявляют большой интерес к России. Вскоре их отдых в РФ может стать более комфортным, в стране началась сертификация по стандарту Muslim Friendly.

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